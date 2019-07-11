كوسييلني يرفض مرافقة آرسنال في جولته التحضيرية

لندن – أعلن نادي أرسنال الانجليزي لكرة القدم الخميس، أن قائده المدافع الفرنسي لوران كوسييلني رفض الالتحاق بصفوفه للمشاركة بالجولة التحضيرية في الولايات المتحدة الأميركية، قبيل انطلاق الموسم الجديد.

ونشر فريق “المدفعجية” بيانا عبر فيه عن خيبته من تصرف قائده، جاء فيه: “رفض لوران كوسييلني السفر الى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في الجولة التحضيرية، نشعر بخيبة أمل كبيرة من تصرفات لوران، التي تخالف تعليماتنا الواضحة، نأمل في أن نحل هذه القضية، ولن ننشر أي تعليق إضافي في الوقت الحالي”.

"We are very disappointed by Laurent's actions, which are against our clear instructions." Laurent Koscielny has refused to travel on the Arsenal's pre-season tour of the US. The club have released a comment: https://t.co/u1E9FetYKV pic.twitter.com/0XlGkIXdky — BBC Sport (@BBCSport) July 11, 2019

وكان كوسييلني (33 عاما) الذي يدافع عن الوان النادي منذ عام 2010، اعلن في وقت سابق انه تلقى عروضا من أندية فرنسية خصوصا بوردو وطلب من ارسنال تحريره من عامه الأخير في عقده للعودة الى بلده.

وخاض المدافع الفرنسي 353 مباراة بألوان “المدفعجية”، وساهم بفوزه بكأس انجلترا 3 مرات (2014 و2015 و2017) وبدرع المجتمع في الاعوام ذاتها، وإلى نهائي مسابقة الدوري الاوروبي “يوروبا ليغ” الذي خسره امام مواطنه تشيلسي الموسم المنقضي، واختير لارتداء شارة القيادة مطلع الموسم الماضي بعد اعتزال القائد السابق المدافع الالماني بير ميرتيساكر.

وخاض كوسييلني 51 مباراة دولية وحرمته الإصابة في وتر أخيل من المشاركة في نهائيات كأس العالم الصيف الماضي في روسيا والتي كان لقبها من نصيب منتخب بلاده. (أ ف ب)