كوسييلني يرفض مرافقة آرسنال في جولته التحضيرية

لندن – أعلن نادي أرسنال الانجليزي لكرة القدم الخميس، أن قائده المدافع الفرنسي لوران كوسييلني رفض الالتحاق بصفوفه للمشاركة بالجولة التحضيرية في الولايات المتحدة الأميركية، قبيل انطلاق الموسم الجديد.

ونشر فريق “المدفعجية” بيانا عبر فيه عن خيبته من تصرف قائده، جاء فيه: “رفض لوران كوسييلني السفر الى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في الجولة التحضيرية، نشعر بخيبة أمل كبيرة من تصرفات لوران، التي تخالف تعليماتنا الواضحة، نأمل في أن نحل هذه القضية، ولن ننشر أي تعليق إضافي في الوقت الحالي”.

"We are very disappointed by Laurent's actions, which are against our clear instructions."

Laurent Koscielny has refused to travel on the Arsenal's pre-season tour of the US.

The club have released a comment: https://t.co/u1E9FetYKV pic.twitter.com/0XlGkIXdky

— BBC Sport (@BBCSport) July 11, 2019