كوشنر: “خطة السلام” ستوطن اللاجئين الفلسطينيين بالأماكن التي يقيمون فيها

زايد الدخيل

عمان- ألمح كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، إلى أن خطة السلام الأمريكية قد تدعو إلى توطين دائم للاجئين الفلسطينيين في الأماكن التي يقيمون فيها، بدلا من عودتهم إلى أراض أصبحت الآن في دولة إسرائيل.

وقال في تصريحات للصحفيين خلال مؤتمر عبر الهاتف وشاركت فيه “الغد”، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب معجب جدا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، ويريد إشراكه في خطة السلام الأمريكية في الوقت الصحيح، مضيفا” أبوابنا مفتوحة دائما أمام القيادة الفلسطينية”.

وأشار كوشنر، متطرقا إلى نتائج مؤتمر البحرين، الذي عرضت فيه إدارة الأميركية البعد الاقتصادي لما يسمى “صفقة القرن”، إلى أنها خطة جدية.

وأضاف أن الفلسطينيين بحاجة إلى التقدم، لكنه أردف أن الولايات المتحدة لا تستطيع إطلاق العمل بها حتى يتم التوصل إلى تفاهمات بخصوص السلام.

وكشف كوشنير انه سيعلن الأسبوع القادم عن الخطوة التالية لما بعد ورشة البحرين الاقتصادية.

وتابع كبير مستشاري الرئيس الأميركي وصهره: إننا بحاجة إلى دعم الدول الأخرى، التي تريد تنفيذ ذلك.

وقال خلال السنتين الماضيتين بدء الشعب الفلسطيني يكتشف أن المشكلة ليست في إسرائيل وانما الوضع الاقتصادي المتدهور الذي يعاني منه السكان في ظل عدم وجود الشفافية والمحاسبة.

واضاف ان القيادة الفلسطينية ارتكبت خطأ استراتيجيا في مقاطعة الادارة الأميركية، مبينا ان الحل السياسي سيأتي في الوقت المناسب، وان الرئيس ترامب يريد أن يرى حلا لمشكلة الشرق الأوسط خلال فترة رئاسته.

واكد كوشنير أنه لا يوجد مشروع للفلسطينيين في سيناء، وان سيناء للمصريين، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي صديق للرئيس ترامب، ونحن دائما نستعين فيه في حربنا على الإرهاب، ويريد أن يرى المنطقة مستقرة ويهتم كثيرا بالقضية الفلسطينية.

واوضح انه خلال السنتين الماضيتين الشرق الأوسط أصبح يعترف بوجود إسرائيل، وهو امر سيجعل المنطقة أكثر استقرارا مما سيؤدي إلى استقرار اقتصادي، والتفاوض بالطرق القديمة لم يلفح ولن يفلح، ولذلك عملنا على انشاء آلية جديدة ولمنتقدي الخطة أقول ما هي البدائل؟.

وحول موضوع مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وخاصة في لبنان، قال ان فلسطينيو لبنان يجب أن يأخذوا حقوقا أكثر، وسنعمل على ذلك خاصة أنهم يعانون من التمييز داخل لبنان ويجب أن يتوقف هذا، مضيفا في هذا السياق “أن شعب لبنان يود أن يرى حلا لهذه القضية”.