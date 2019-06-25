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كوشنر من البحرين: الخطة الأميركية لتحقيق السلام هي “فرصة القرن”

منذ ساعة واحدة
جاريد كوشنر
جاريد كوشنر

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المنامة- اعتبر مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، في افتتاح ورشة عمل في المنامة الثلاثاء تتناول الجانب الاقتصادي في خطة سلام لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، أنّ الاقتصاد “شرط مسبق ضروري” لتحقيق السلام.
وتوجه كوشنر للفلسطينيين الذين يقاطعون الورشة رافضين الحديث في الاقتصاد قبل السياسة، بالقول “الولايات المتحدة لم تتخلّ عنكم”، معتبرا أنّ الخطة الأميركية لتحقيق السلام هي “فرصة القرن”.

وأكد كوشنر أنه من الضروري السعي لإيجاد فرص للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وشدد على أن واشنطن لن تتخلى عن الفلسطينيين.

وأشار كوشنر في افتتاح الورشة إلى أن الخطة الأميركية تشمل استثمارات في الأردن ولبنان ومصر.

وشدد المسؤول الأميركي على أن الازدهار لن يتحقق للشعب الفلسطيني دون حل سياسي عادل للصراع، مبينا أن القضايا السياسية لن تكون محل بحث في مؤتمر المنامة.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الفلسطيني، أوضح كوشنر أنه يحتاج إلى إنعاش وازدهار على حد وصفه، مؤكدا السعي لجذب الاستثمارات إلى الشرق الأوسط. (أ ف ب)

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