كوفاتش يُحدد قائمة احتياجات بايرن ميونيخ بالميركاتو الصيفي

برلين – أكد الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ الألماني ، بأن فريقه في حاجة الى التعاقد مع 4 لاعبين جدد استعدادا للموسم المقبل ، بعد رحيل أكثر من لاعب مؤثر عن الفريق بنهاية الموسم المنقضي.

ويقوم كوفاتش بإعادة بناء الفريق لا سيما بعد رحيل 4 لاعبين ذوي الخبرة عن الفريق البافاري وعلى رأسهم الهولندي آريين روبين والفرنسي فرانك ريبيري والبرازيلي رافينيا والألماني ماتس هوميلز ، ما قلص عدد لاعبي الفريق حاليا الى 17 فقط.

وقال كوفاتش في حديث مع مجلة (كيكر) الألمانية : “لا يمكن أن نقوم بعمل جيد برفقة 17 لاعباً فقط ، نحتاج إلى 19 على الأقل” ، حيث يواجه كوفاتش إمكانية التخلي عن قلب الدفاع جيروم بواتنغ ، بعد أن نصحه رئيس النادي اولي هونيس بإيجاد ناد جديد له ، بالإضافة إلى امكانية التخلي عن خدمات لاعب الوسط البرتغالي ريناتو سانشيس.

وكان كوفاتش واضحا في توجيه رسالة الى مسؤوليه ، بقوله : “نحن في حاجة الى لاعبين”.

وتعاقد بايرن ميونيخ مع المدافعين الفرنسيين بنجامين بافار من شتوتغارت مقابل 35 مليون يورو بوقت سابق من العام الحالي ، كما دفع 80 مليون يورو للحصول على خدمات مدافع اتلتيكو لوكاس فرنانديز.

ولم تنجح محاولات الفريق البافاري في الحصول على خدمات الدولي الألماني ليروي ساني من مانشستر سيتي والانجليزي كالوم هادسون اودوي من تشيلسي حتى الآن ، في حين ذكرت صحيفة (بيلد) بأن الفريق يرغب في التعاقد مع مهاجم برشلونة الفرنسي عثمان ديمبيلي ، لكن يبقى السؤال ما إذا كان الفريق البافاري مستعدا لدفع مبلغ ضخم للحصول على خدمات الأخير. (أ ف ب)