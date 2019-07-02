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كوفاسيتش ينتقل الى تشيلسي بصورة دائمة

منذ ساعة واحدة

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لندن – انتقل لاعب الوسط الكرواتي الدولي ماتيو كوفاسيتش بصورة دائمة الى صفوف تشيلسي الإنجليزي بعد أن لعب الموسم الماضي في صفوف النادي اللندني على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني.

وخاض كوفاسيتش 51 مباراة في صفوف البلوز الموسم المنقضي وساهم في إحرازه الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) وحلوله في المركز الثالث بالدوري المحلي والعودة بالتالي للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وفرض فيفا في 22 شباط (فبراير) الماضي، عقوبة بحق تشيلسي منعه بموجبها من ضم لاعبين جدد خلال فترتي انتقالات “الصيفية لعام 2019، والشتوية في كانون الثاني (يناير) 2020″، على خلفية مخالفته قواعد انتقال اللاعبين القصِّر، معتبرا أن النادي اللندني خالف القواعد الناظمة بتعاقده مع 29 لاعبا قاصرا ، كما رفض “فيفا” استئنافا تقدم به النادي اللندني الذي ينفي ارتكاب أي مخالفة، لكنه بما أنه يملك توقيع كوفاسيتش منذ الموسم الماضي تمكن من التعاقد معه بصورة دائمة.

وبحسب تقارير صحافية، فان تشيلسي سيدفع مبلغ 40 مليون جنيه (51 مليون دولار) للحصول على خدمات لاعب الوسط الكرواتي. (وكالات)

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