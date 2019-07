كوفاسيتش ينتقل الى تشيلسي بصورة دائمة

لندن – انتقل لاعب الوسط الكرواتي الدولي ماتيو كوفاسيتش بصورة دائمة الى صفوف تشيلسي الإنجليزي بعد أن لعب الموسم الماضي في صفوف النادي اللندني على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني.

وخاض كوفاسيتش 51 مباراة في صفوف البلوز الموسم المنقضي وساهم في إحرازه الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) وحلوله في المركز الثالث بالدوري المحلي والعودة بالتالي للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

