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كوكي: تعافيت من الإصابة وأصبحت جاهزا للعب – فيديو

منذ 36 دقيقة
قائد أتلتيكو مدريد كوكي ريسوريكسيون

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مدريد –  أكد قائد أتلتيكو مدريد كوكي ريسوريكسيون أنه تعافى من الإصابة التي كان يعاني منها بالفخذ الأيمن، مشيرا إلى أنه أصبح بحالة جيدة ومستعد لتقديم كل ما لديه بالملعب، في الوقت الذي طلب فيه دعم مشجعي الروخيبلانكوس في مباراة الفريق المقررة مساء اليوم أمام غرناطة على ملعب واندا متروبوليتانو.

وقال كوكي في تصريحات نشرتها موقع النادي “توقفت عن اللعب لفترة طويلة، البقاء بعيدا عن الفريق ليس أمرا جيدا لكنني تعافيت الآن وأصبحت في حالة جيدة ومستعد بنسبة 100% تقريبا لأقدم أقصى جهدي بالملعب”.

وأضاف اللاعب الذي حصل على الإذن الطبي “إذا سنحت لي الفرصة للعب سأفعل ذلك بحماسة شديدة كما أفعل دائما. أتمنى أن نتمكن من حصد النقاط الثلاثة فنحن بحاجة إليها”.

وسيستضيف أتلتيكو مدريد مساء السبت غرناطة في إطار منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعن الخصم، قال كوكي إن “غرناطة سيصل للمباراة بثقة شديدة بعدما أقصى فالنسيا من الكأس. علينا أن نفكر في أنفسنا وفي القيام بعمل جيد”.

وأبرز لاعب الوسط الذي يعود للفريق عقب غيابه عن خمس مباريات بسبب الإصابة، ضرورة “تكاتف الجميع سواء اللاعبين أو المشجعين” في مباراة الليلة.

وأضاف أن “الفريق يحتاج لهذا الحب الذي يقدمه المشجعون دائما..نحن بحاجة إليهم. حين يكون اللاعبين والجماهير معا تسير الأمور بشكل جيد دائما”. – (إفي)

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