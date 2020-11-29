“كولجيت”: معجون الأسنان يحيد من فيروس كورونا



عمّان- تُشير الدراسات المخبرية إلى أن معاجين الأسنان التي تحتوي على تركيبات الزنك أو الستانوس وغسول الفم الذي يحتوي على كلوريد سيتيل بيريدينيوم (CPC) تعمل على تحييد الفيروس المُسبب لفيروس كورونا المستجد كوفيد19 وذلك بنسبة 99.9 ٪.

وتأتي هذه الدراسات جزءا من برنامج أبحاث كولجيت الذي يتضمن أبحاثاً سريرية على الأشخاص المصابين بالفيروس لتقييم فاعلية مُنتجات العناية بالفم في تقليل كمية الفيروس في الفم، مما قد يؤدي إلى إبطاء انتقال فيروس كوفيد 19.

بحسب الدراسات المختبرية – التي تضمنت معجون الأسنان لأول مرة – نجح معجون أسنان “كولجيت توتال” و”ميريدول” في تحييد 99.9 ٪ من الفيروس بعد دقيقتين من الاتصال، وأظهر كلٌّ من غسول الفم “كولجيت بلاكس” و”كولجيت توتال” فاعليتهما بعد 30 ثانية. وقد أُجريت الدراسات، التي تمت في شهر(تشرين الاول) أكتوبر، بالشراكة مع معهد أبحاث الصَّحة العامة التابع لجامعة روتجرز نيوجيرسي الطبية (NJMS) والمختبرات الإقليمية للسلامة الحيوية.

وتشير نتائج الاختبارات إلى أن بعض معاجين الأسنان وغسول الفم قد تساعد في تقليل انتشار فيروس سارس-كوف2-، وهو الفيروس المُسبب لفيروس كوفيد19، وذلك عن طريق تقليل كمية الفيروس في الفم مؤقتاً. وينتشر الفيروس، وفقاً للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، من خلال قطرات الجهاز التنفسي أو الجزيئات الصغيرة التي تخرج من فم الشخص المُصاب عندما يسعل أو يعطس أو يغني أو يتحدث أو يتنفس.

وقالت الدكتورة ماريا رايان، كبيرة المسؤولين الطبيين في كولجيت: “ما زلنا في المراحل الأولى من أبحاثنا السريرية، ولكن نتائجنا المختبرية الأولية والسريرية واعدة للغاية”. وأضافت: “في حين أن تنظيف الأسنان بالفرشاة والشطف لا يُعد علاجاً بحد ذاته أو وسيلةً لحماية الفرد بشكل كامل من العدوى، إلا أنهما قد يساعدان في تقليل انتقال الفيروس وإبطاء انتشاره، بحيث يعملان على زيادة الفائدة التي نحصل عليها من ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين المتكرر.”

وقال الدكتور ديفيد ألاند، رئيس قسم الأمراض المُعدية ومدير مركز الاستجابة لفيروس كوفيد19 والتأهب للوباء، الذي قاد دراسة روتجرز (NJMS) مع زميليه الدكتور براديب كومار والدكتور ريكاردو روسو: “نظراً إلى أن اللعاب قد يحتوي على كمية من الفيروسات يمكن مقارنتها بتلك الموجودة في الأنف والحنجرة، يبدو أنه من المحتمل أن فيروس سارس-كوف2- الذي نشأ في الفم يُسهم في انتقال المرض، خاصة لدى الأشخاص المصابين بفيروس كوفيد19 دون أعراض والذين لا يسعلون. يشير هذا إلى أن تقليل الفيروس في الفم يمكن أن يساعد في منع انتقال العدوى خلال الوقت الذي تكون فيه منتجات العناية بالفم نشطة”.

هذا وبالتزامن مع الدراسة المختبرية، فقد أُجريت دراسة سريرية برعاية كولجيت شملت حوالي 50 شخصاً في المستشفى مصابين بفيروس كوفيدـ19 في معهد ألبرت أينشتاين في ساو باولو، البرازيل. وأظهرت هذه الدراسة قدرة “كولجيت توتال” (مع CPC والزنك) وغسول “كولجيت بيروكسيل” و”كولجيت بيريوجارد” على تقليل كمية الفيروس في الفم بشكل مؤقت. يسعى الباحثون إلى تبادل النتائج التي توصلوا إليها في أوائل كانون الاول(ديسمبر). يُذكر أن دراسات الأبحاث السريرية الإضافية والمدعومة من قِبل كولجيت حول معجون الأسنان وغسول الفم ما زالت في مراحل مبكرة في روتجرز، ومعهد أينشتاين، وفي جامعة نورث كارولينا في جامعة تشابل هيل آدامز لطب الأسنان، مع مشاركة حوالي 260 شخصاً مُصاباً بفيروس كوفيد19 في هذه الدراسات.

قال الدكتور رايان: “تتعاون كولجيت مع العديد من الباحثين في جميع أنحاء العالم لإجراء أبحاث سريرية لاستكشاف قدرة منتجات العناية بالفم على تقليل انتشار العدوى عن طريق الفم وذلك كاستراتيجية للحد من المخاطر”. وأضاف بقوله: “نعتقد أن العناية بالفم تلعب دوراً مهماً في مكافحة الوباء العالمي، إلى جانب التدابير الوقائية الأخرى.”

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