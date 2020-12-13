“كولساين” و”أوزون” تدخلان في شراكة

المنامة- دخلت شركة “كولساين” الرائدة في دعم وتسريع مسيرة تطور تقنيات التعريف الرقمي، ومنصة “أوزون” الرائدة في تقديم الخدمات المصرفية المفتوحة، في شراكة لتحقيق التوافق التام بين تقنياتهما في مجال المصادقة، والمزامنة، والخدمات المصرفية المفتوحة ضمن منظومة موحدة في مملكة البحرين، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن تفعيل إطار عمل الخدمات المصرفية المفتوحة OBF في المملكة.

وتحتاج جملة اللوائح المحدّثة والمطبقة مؤخراً إلى حل مبتكر كي تتمكن من الالتزام بالمواعيد النهائية لنشر تطبيقها على نطاق واسع في البحرين، لذا قامت كلتا المنصتين المتخصصتين بطرح حلٍّ رائد يتوافق مع كل متطلبات الامتثال. وفي إطار اللوائح الجديدة التي تم الإعلان عنها في شهر(تشرين الاول) أكتوبر الماضي، سيتعين على المصارف البحرينية تنفيذ ونشر واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالخدمات المصرفية المفتوحة القادرة على تلبية معايير محددة، وذلك ضمن فترة زمنية محدودة للامتثال لهذه اللوائح. وتتيح آلية المصادقة الرائدة من “كولساين”، والمدمجة ضمن منصة “أوزون”، للمصارف إمكانية الامتثال لمعايير واجهة برمجة التطبيقات API المطلوبة، وتقديم تجربة مستخدم رائعة، إلى جانب توفير الحماية للعملاء من عمليات الاحتيال والخداع. ونتيجةً لذلك، يتوجب على المصارف العاملة في مملكة البحرين الاندماج ضمن واجهة برمجة التطبيقات الموحدة من “أوزون”، لتتمكن من الامتثال لجملة اللوائح الجديدة.

وتهدف رؤية “مصرف البحرين المركزي” إلى توسيع نطاق الخدمات المصرفية التقليدية في المملكة من خلال اعتماد أحدث التوجهات الرقمية، وتبني حلول الخدمات المالية المبتكرة. حيث قام “المصرف المركزي” بإدراج لوائح عمل الخدمات المصرفية المفتوحة والمبتكرة خلال العام 2018، وذلك في خطوةٍ تسعى من خلالها إلى خلق وترسيخ أسس أقوى وقائمة على المعايير لتعزيز مسيرة نمو وازدهار قطاع الخدمات المالية.