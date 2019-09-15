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كولومبيا ترحب بمقترح لتنظيم مونديال 2030 مع بيرو والإكوادور

منذ ساعتين

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بوجوتا – رحب رئيس كولومبيا، إيفان دوكي، بمقترح لتنظيم مونديال 2030 بالتعاون مع بيرو والإكوادور.

وكشف دوكي خلال فعالية عامة مساء السبت، أنه استقبل قبل أيام هذا المقترح من جانب نظيره الإكوادوري لينين مورينو، وذكر الرئيس الكولومبي أنه وافق على مقترح مورينو بالترشح سويا إلى جانب بيرو لتنظم الحدث الرياضي الأهم في العالم.

وبعد قبول المقترح، أمر الرئيس الكولومبي مدير الإدارة الإدارية للرياضة والترفيه والنشاط البدني، إرنستو لوسينا، بإضفاء الطابع الرسمي على الطلب أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأقر دوكي أن ملف “دول الإنديز” لن يخوض “منافسة سهلة” في ظل سعي دول أخرى “قوية في بنيتها التحتية الرياضية” لاستضافة هذه النسخة من المونديال.

وكانت كل من الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي وتشيلي أول من أعلن عن تقديم ملف مشترك عن منطقة أمريكا الجنوبية لتنظيم مونديال 2030. (إفي)

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