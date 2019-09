كولومبيا ترحب بمقترح لتنظيم مونديال 2030 مع بيرو والإكوادور

بوجوتا – رحب رئيس كولومبيا، إيفان دوكي، بمقترح لتنظيم مونديال 2030 بالتعاون مع بيرو والإكوادور.

وكشف دوكي خلال فعالية عامة مساء السبت، أنه استقبل قبل أيام هذا المقترح من جانب نظيره الإكوادوري لينين مورينو، وذكر الرئيس الكولومبي أنه وافق على مقترح مورينو بالترشح سويا إلى جانب بيرو لتنظم الحدث الرياضي الأهم في العالم.

Colombian President Ivan Duque on Saturday confirmed the country's interest in co-hosting the 2030 FIFA World Cup alongside Ecuador and Peru. #FIFA

— China Daily (@ChinaDaily) September 15, 2019