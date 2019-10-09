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كولومبيا تستبعد خاميس وفالكاو عن مواجهتي تشيلي والجزائر

منذ ساعة واحدة

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بوغوتا – استُبعد نجما منتخب كولومبيا لكرة القدم، خاميس رودريغيز وراداميل فالكاو عن وديتي تشيلي والجزائر، بحسب ما قال المدرب البرتغالي كارلوس كيروش في تصريحات صحفية.

وقال مدرب المنتخب الكولومبي: “كل القرارات التي اتخذها في حياتي كمدرب تكون ردا على سؤال بسيط، ما هو الأفضل للفريق؟ لا شيء أكثر من ذلك”.

وتابع: “أريد الحصول على أفضل اللاعبين من حيث الجهوزية عندما تكون الأمور حاسمة”، حيث تلعب كولومبيا مع تشيلي السبت في مدينة أليكانتي الاسبانية، ثم الجزائر في مدينة ليل الفرنسية في 15 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.

وقال كيروش لمراسلين في أليكانتي إن “البكاء” بسبب غياب لاعب من هنا أو آخر من هناك “ليس جيدا لمستقبل الكرة الكولومبية”، نافياً أن يكون خاميس، العائد إلى ريال مدريد الاسباني بعد إعارة مع بايرن ميونيخ الألماني، قد طلب اعفاءه من التشكيلة للتركيز مع فريقه بغية الحصول على مكان أساسي في تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، بحسب ما أفادت تقارير صحافية إسبانية.

وأضاف: “هذا ليس صحيحا، لم يطلب أي لاعب عدم استدعائه”.

وقال كيروش ان فالكاو البالغ من العمر 33 عاما وأفضل هداف في تاريخ كولومبيا، غاب تقريبا عن نصف مباريات منتخب ببلاده منذ خضوعه لجراحة في ركبته في عام 2014، وهو في “فترة صعبة” بعد انتقاله الى غلطة سراي التركي المشارك هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا.

مختتما حديثه بالقول:، أن لدى اللاعب “مباريات عدة ورحلات عدة، يجب أن تعرف كيف تحافظ على لاعبيك إذا أردت أن تحظى بفريق جيد”. (أ ف ب)

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