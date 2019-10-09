كولومبيا تستبعد خاميس وفالكاو عن مواجهتي تشيلي والجزائر

بوغوتا – استُبعد نجما منتخب كولومبيا لكرة القدم، خاميس رودريغيز وراداميل فالكاو عن وديتي تشيلي والجزائر، بحسب ما قال المدرب البرتغالي كارلوس كيروش في تصريحات صحفية.

وقال مدرب المنتخب الكولومبي: “كل القرارات التي اتخذها في حياتي كمدرب تكون ردا على سؤال بسيط، ما هو الأفضل للفريق؟ لا شيء أكثر من ذلك”.

وتابع: “أريد الحصول على أفضل اللاعبين من حيث الجهوزية عندما تكون الأمور حاسمة”، حيث تلعب كولومبيا مع تشيلي السبت في مدينة أليكانتي الاسبانية، ثم الجزائر في مدينة ليل الفرنسية في 15 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.

🇨🇱🆚🇨🇴 Carlos Queiroz, técnico de la selección colombiana, anticipa duelo con Chile: "En los últimos tres partidos han sido mejor que nosotros" https://t.co/AJ5sC0sL1R pic.twitter.com/McZ61nOe2D — El Deportivo LT (@ElDeportivoLT) October 9, 2019

وقال كيروش لمراسلين في أليكانتي إن “البكاء” بسبب غياب لاعب من هنا أو آخر من هناك “ليس جيدا لمستقبل الكرة الكولومبية”، نافياً أن يكون خاميس، العائد إلى ريال مدريد الاسباني بعد إعارة مع بايرن ميونيخ الألماني، قد طلب اعفاءه من التشكيلة للتركيز مع فريقه بغية الحصول على مكان أساسي في تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، بحسب ما أفادت تقارير صحافية إسبانية.

وأضاف: “هذا ليس صحيحا، لم يطلب أي لاعب عدم استدعائه”.

📝¿Hizo bien @Carlos_Queiroz al dejar a @jamesdrodriguez y a @FALCAO fuera de la convocatoria de la @FCFSeleccionCol? @CatalinaUribe84 nos da su enfoque sobre el tema🇨🇴⤵️https://t.co/1kNxCXAYVN — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) October 9, 2019

وقال كيروش ان فالكاو البالغ من العمر 33 عاما وأفضل هداف في تاريخ كولومبيا، غاب تقريبا عن نصف مباريات منتخب ببلاده منذ خضوعه لجراحة في ركبته في عام 2014، وهو في “فترة صعبة” بعد انتقاله الى غلطة سراي التركي المشارك هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا.

مختتما حديثه بالقول:، أن لدى اللاعب “مباريات عدة ورحلات عدة، يجب أن تعرف كيف تحافظ على لاعبيك إذا أردت أن تحظى بفريق جيد”. (أ ف ب)