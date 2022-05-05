كولومبيا تسلم أكبر تاجر للمخدرات إلى الولايات المتحدة – (فيديو وصور)

أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكيه أن بوغوتا سلّمت الأربعاء “أوتونييل”، أكبر تاجر مخدرات في البلاد وزعيم عصابة “ديل غولفو” إلى الولايات المتّحدة حيث تريد محكمة في نيويورك محاكمته.

وقال دوكيه في تغريدة على تويتر: “أودّ أن أكشف أننا سلّمنا دايرو أنطونيو أوسوغا، الشهير باسم أوتونييل، أخطر مهرّب للمخدّرات في العالم”. وأضاف أن “هذا المجرم لا يمكن مقارنته إلا ببابلو إسكوبار” تاجر المخدرات الشهير الذي ساهم في تأسيس كارتل ميديين سيئ السمعة وقتلته الشرطة في 1993.

وأوسوغا (50 عاماً) مهرب المخدرات الذي يحتل المرتبة الأولى على لائحة المجرمين الذين يجري البحث عنهم في كولومبيا، أوقف في 23 تشرين الأول/ أكتوبر في شمال غرب البلاد خلال عملية عسكرية واسعة. وهو ملاحق منذ 2009 أمام محكمة في نيويورك بتهمة الاتجار بالمخدّرات.

وقد حددت الولايات المتحدة مكافأة بقيمة خمسة ملايين دولار لاعتقاله.

Quiero informar que fue extraditado Dairo Antonio Úsuga alias 'Otoniel'; el narcotraficante más peligroso del mundo, asesino de líderes sociales y policías, abusador de niños, niñas y adolescentes. Hoy triunfan la legalidad, el Estado de Derecho, la #FuerzaPública y la justicia. pic.twitter.com/K66UhJuWkE — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 4, 2022

وقال الرئيس الكولومبي: “إنه أخطر مهربي المخدرات في العالم، قتل قادة اجتماعيين ورجال شرطة واغتصب أطفالا ومراهقين”، مؤكدا أن “الشرعية وسيادة القانون والقوة العامة والعدالة انتصرت اليوم”.

وبثّت وسائل إعلام محلية صوراً لقافلة كبيرة من العربات المدرّعة يواكبها عناصر شرطة مسلحون متوجهة إلى مطار بوغوتا. كما نشرت الرئاسة صورا لـ”أوتونييل” مكبل اليدين يرتدي معطفا رماديا على متن طائرة قبل وقت قصير من إقلاعها.

وكان أقارب عدد من ضحايا أوتونييل طلبوا “تعليق” عملية تسليمه إلى الولايات المتحدة، معتبرين أن هذا الإجراء “سيعفي زعيم مجموعة شبه عسكرية ارتكب جرائم ضد الإنسانية في بلدنا من حكم القضاء”.

https://twitter.com/IvanDuque/status/1521995827861991426?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1521995840986009601%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.alquds.co.uk%2Fd983d988d984d988d985d8a8d98ad8a7-d8aad8b3d984d985-d8a7d984d988d984d8a7d98ad8a7d8aa-d8a7d984d985d8aad8add8afd8a9-d985d987d8b1d8a8-d8a7%2F

لكن فريق الدفاع عن أوسوغا قال إن القضاء الكولومبي وافق على تسليمه.

وأكد رئيس الدولة الكولومبي الأربعاء أنه بعد أن يقضي عقوبته في الولايات المتحدة سيعود زعيم كارتل “ديل غولفو” “إلى كولومبيا ليدفع ثمن كل الجرائم التي ارتكبها في بلادنا”.-(وكالات)