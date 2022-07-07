كوليبالي يمنح الرمثا 35 ألفا ويستعد للمغادرة.. نجم براتب 150 دينارا تحت الرصد الخليجي

خالد الخطاطبة



عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

كوليبالي يمنح الرمثا 35 ألف دولار ويستعد للاحتراف بالرياض

يستعد المحترف السنغالي في فريق الرمثا كوليبالي، لخوض آخر مباراتين مع فريقه، قبل الرحيل للاحتراف في فريق الرياض السعودي، احد أندية الدرجة الأولى.

وتلقى كوليبالي عرضا من نادي الرياض بقيمة 150 ألف دولار، يحصل اللاعب منها على 115 ألف دولار، فيما يحصل الرمثا على 35 ألف دولار تقريبا، وفق البند المكتوب في عقد كوليبالي مع الرمثا، والذي ينص على امكانية رحيل المحترف للاحتراف خلال مرحلة الاياب من دوري المحترفين، في حال تراجع الرمثا إلى ما بعد المركز الرابع، مع حصول الرمثا على نسبة بسيطة من قيمة العقد.

وبدأ كوليبالي التحضير للالتحاق بفريق الرياض، بعد انتهاء مرحلة الذهاب، علما أن اللاعب يواجه مشكلة اصدار جواز سفر لابنته، في ظل عدم وجود سفارة سنغالية في عمان.

نجم براتب 150 دينارا تحت رصد أندية خليجية

كشف وكيل أعمال لاعبين، أن نجما شابا بارزا في أحد أندية المحترفين، سطع نجمه بداية الموسم الكروي الحالي، بات تحت أنظار أندية خليجية، في ظل ما يقدمه من مستويات مع ناديه، ومع منتخب الشباب الذي يلعب في صفوفه.

الأندية الخليجية التي بحثت في تفاصيل اللاعب، صدمت في تلك التفاصيل، التي تشير إلى أن النجم الصاعد والمتألق، يتقاضى راتبا شهريا من ناديه يصل تقريبا إلى 150 دينارا فقط، كما أن اللاعب ليس موقعا على عقد احتراف في النادي، في مشهد يكشف تفكير الادارات التي تتجه لمحترفين أجانب بمستويات فنية متواضعة، وبمبالغ مالية عالية، متجاهلة المواهب في ناديها.

تفعيل كشف الفحص عن المنشطات في ملاعبنا

خاطب اتحاد كرة القدم أندية المحترفين، لابلاغها ببدء اجراء فحوصات الكشف عن المنشاطات، خلال منافسات البطولات المحلية.

وقال الاتحاد في خطابه، إنه وبالتعاون مع المنظمة الأردنية لمكافحة المنشطات، سيبدأ في اجراء فحوصات دورية عشوائية، للكشف عن المنشطات ضمن البروتوكولات الدولية.

غانيات يغزين دوري المحترفات

وصلت إلى عمان يوم أمس، مجموعة من المحترفات القادمات من غانا، بهدف الاحتراف في أندية دوري المحترفات الذي أنطلق أول من أمس الأربعاء.

واستقبل ناديا الأرثوذكسي والاستقلال أمس الخميس، عددا من المحترفات الغانيات، لبدء رحلة الاحتراف في تلك الأندية.

فريق النصر كان يفترض أن يستقبل أمس أيضا محترفتين غانيتين، إلا أن خطأ في الحجوزات أخر التحاق المحترفتين.

ويأتي الإقبال على محترفات من غانا، في ظل تدني قيمة مطالبهن المالية، حيث تحترف اللاعبات الغانيات في أنديتنا مقابل راتب شهري يصل في المتوسط إلى 400 دولار.

احتجاج على اختيار أفضل لاعبة في قمة دوري المحترفات

ابدى متابعون لدوري المحترفات لكرة القدم، احتجاجهم ودهشتهم، لاختيار اللاعبة ايناس الجماعين، كأفضل لاعبة في قمة مباريات الدوري التي جمعت فريقي الاتحاد والارثوذكسي أول من أمس، وانتهت بفوز الأرثوذكسي بنتيجة 1-0.

وتساءل المحتجون في تصريح لـ”الغد” عن كيفية اختيار أفضل لاعبة من الفريق الخاسر، معتبرين أن نفوذ نادي الاتحاد في اتحاد كرة القدم بدا واضحا منذ البداية.

ووجه عدة اشخاص سؤالا للجنة الاختيار التي تضم مدرب المنتخب الوطني للسيدات البرتغالي ديفيد والمدربة منار فريج، عن كيفية اختيار لاعبه من فريق خاسر، في موقف لم يحدث من قبل.

وطالب المحتجون اتحاد كرة القدم، بتعيين لجنة محايدة ومهنية، قادرة على اختيار الأفضل بعيدا عن الضغوطات.

الجدير بالذكر أن نادي الاتحاد الذي تأسس حديثا، يعمل باحترافية عالية في جميع المجالات، ما يجعله أحد ابرز المرشحين لتسيد مشهد كرة القدم النسوية مستقبلا.

الشبول والكتة ينجزان مهمتهما في بغداد ويعودان

أنجز المدير الفني هيثم الشبول، ومدرب حراس المرمى عبدالرؤوف الكتة، مهمتهما في العراق بنجاح، قبل أن يعودا قبل أيام قليلة إلى الأردن.

ونجح الشبول والكتة، في قيادة فريق الديوانية العراقي، للهروب من شبح الهبوط، بعد أن تسلما مهمتهما مع الفريق في وقت متأخر، بهدف الثبات، وهو ما أنجزه المدربان الأردنيان.

وانتهى عقد المدربين مع الديوانية، الذي ابدى رغبته بالتجديد، دون قرار حاسم من الشبول والكتة، بانتار التريث قبل الرد.إلى ذلك يعتزم الشبول، افتتاح أكاديمية تدريب خاصة به خلال الأيام القليلة المقبلة، في حال سارت الأمور كما هو مخطط لها.

سؤال عن حفلة المناسف عند الحكام

تساءل متابعون، عن سر حفلات المناسف التي بدأ الحكام يطلقونها في الأيام الأخيرة، وكان أخرها اقامة حفل غداء في مقر اتحاد كرة القدم.

وكان حكام تداعوا إلى حفلات غداء” مناسف” في الأيام الأخيرة، ما اثار فضول المتابعين لمعرفة السر وراء ذلك، خاصة وأن التكهنات والفرضيات تعددت في أكثر من جانب.

مصدر قال إن أحد الاشخاص في الاتحاد استفز الحكام، وتساءل عن اسباب اخفاقهم في العديد من المباريات، معتبرا أن ذلك يستدعي خطوات تؤكد حسن النوايا، ما دفع حكاما للسؤال عن الخطوة المطلوبة للتكفير عن تلك الاخطاء، ليخرج شخص مازحا، ومطالبا باقامة ولائم (مناسف)، وهو ما وافق عليه الحكام المعنيون في السؤال.

وكان حفل المناسف الذي اقيم الثلاثاء الماضي، شهد حضورا من موظفي اتحاد الكرة.

رواتب للاعبي أندية المحترفين

حرص عدد كبير من أندية المحترفين لكرة القدم، على توفير رواتب أو جزء منها، للاعبي فرقهم، قبيل حلول عيد الاضحى المبارك غدا.

وتعرضت إدارة أندية المحترفين، لضغط كبير من اللاعبين، الذين طالبوا بجزء من مستحقاتهم المتأخرة كثيرا، ما دفع الأندية للهرولة لتأمين المستحقات، وتسليمها لللاعبين، وهو ما حصل في الساعات الأخيرة.

الجزيرة يبلغ الصيفي الموافقة على احترافه في برقان الكويتي

أبلغ نادي الجزيرة ،لاعبه حمزة الصيفي، موافقة النادي المبدئية، على احتراف اللاعب في فريق برقان الكويتي لكرة القدم.

وتحدث الجزيرة مع لاعبه، مبديا موافقته على عرض برقان، ومتمنيا للصيفي التوفيق في رحلته المقبلة، في حال سارت الأمور بشكل جيد.

ووفق العرض الكويتي، يحصل الصيفي على 60 ألف دولار، فيما يحصل الجزيرة على 20 ألف دولار.

إلى ذلك تستعد تدريبات فريق الجزيرة لكرة القدم، لاستقبال محترفين من المغرب وغانا، للوقوف على مستوياتهم الفنية، تمهيدا للتعاقد مع محترف أو اثنين، خلال مرحلة الاياب من دوري المحترفين.

مخالصة للاعبين في الوحدات

أجرى نادي الوحدات، مخالصة مالية مع اللاعبين السابقين في النادي محمد ارشيدات وثائر سمرين، بعد أن حصلا على مستحقاتهما المالية.

كما سدد نادي الوحدات، جزءا من مستحقات مدرب حراس المرمى السابق علي محمود، الذي سبق وأن اشتكى رسميا على النادي في اتحاد الكرة، واللاعب السابق سليم عبيد، على أن يتم تسديد ما تبقى لاحقا.

اللاعبة ايناس جماعين (يمين) خلال المباراة الأخيرة أمام الأرثوذكسي – (من المصدر)