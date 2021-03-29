كوليك.. الوحيد الذي أغضبه الظلم في سلوان

هآرتس

بقلم: حجيت عوفران 29/3/2021

قبل أسبوعين، كشف نير حسون في “هآرتس” عن حقيقة أن بلدية القدس ترفض تأخير تطبيق أوامر هدم لبيوت 1500 شخص من سكان شرقي القدس في حي البستان في سلوان. بهذه الخطوة تراجعت البلدية، برئاسة موشيه ليون، عن التفاهم الذي تبلور بعد أن طلب سلفه هدم بيوت الحي لصالح حديقة وطنية خطط لها المستوطنون. في الأيام التي كان فيها سيف التهجير مسلطا على رؤوس مئات العائلات في الشيخ جراح وحي البستان في أعقاب دعاوى قدمها مستوطنون، البلدية تعطي الآن بالتحديد لمن يطلبون الطرد ميزانيات وتساعد على الدفع قدما بمخططاتهم.

هذه السياسة التي تعمل فيها البلدية ضد سكانها، ميزت جميع رؤساء بلدية القدس على مر أجيالهم تقريبا. رئيس بلدية القدس الأسطوري، تيدي كوليك، الذي ترأسها في الأعوام 1965-1993، كان في الحقيقة مهندس “الضم” وإقامة الأحياء التي تقع خلف الخط الأخضر. ولكن في الوقت نفسه أظهر اهتمامه بسكان المدينة العرب. مثلا، عندما في تشرين الأول 1991 دخل للمرة الأولى مستوطني جمعية العاد الى بيوت عرب في سلوان في الليل، خرج تيدي كوليك وحده، بخطوة استثنائية، للتظاهر أمام المستوطنة في سلوان. رسائل تم الكشف عنها في بحث أجرته حركة “السلام الآن” أظهرت أنه ليس فقط الاستفزاز هو الذي أغضبه، بل هو غضب من الظلم الذي وقع على العائلات الفلسطينية.

في العام 1992، شكلت حكومة رابين لجنة كلوغمان بهدف التحقيق في تدخل الحكومة في سيطرة المستوطنين على بيوت فلسطينيين في شرقي القدس. اللجنة وجدت أنه بقيادة الوزير اريئيل شارون تم تشكيل جهاز يتكون من جهات حكومية، القيم العام على أملاك الغائبين وسلطة أراضي إسرائيل ووزارة الإسكان وغيرها، الذين عملوا من أجل السيطرة على ممتلكات فلسطينية ونقلها الى جمعيات مستوطنين بتمويل من الدولة. حكومة رابين أوقفت نشاط هذا الجهاز، لكنها امتنعت عن حله وإلغاء ما قد تم فعله. هكذا، اضطر الفلسطينيون الذين وقعوا ضحية لهذا الجهاز الى أن يناضلوا وحدهم ضد نشاطاته في المحاكم وأمام جهات قوية مثل الكيرن كييمت وجمعيات المستوطنين.

تيدي كوليك لم يكن يستطيع تحمل ذلك. بعد أن لم يعد رئيسا للبلدية، بدأ في التوجه الى سلسلة طويلة من الجهات، حتى التي لم تكن تستطيع المساعدة، في محاولة لإقناعهم بتمكين العائلات العربية من السكن في بيوتها. مثلا كتب لوزير العدل في 4 شباط 1993: “الدولة اعترفت بأن الإعلانات حول هذه الأصول كأملاك غائبين، تمت بصورة غير قانونية”. إضافة الى ذلك، الدولة لا تتخذ أي موقف في مسألة ما هي نتيجة إلغاء هذه الإعلانات وما هو حكم العقار. وحسب لوائح الدفاع، الدولة تطالب بأن هذه العائلات العربية التي عاشت في هذه العقارات قبل الإعلان عنها كأملاك غائبين، يجب عليها إحضار هذه البينات أو تلك من أجل إثبات الملكية على هذه العقارات. يبدو أنه بعد إجراء الفحص وجد أن الإعلان حول كون العقارات هي أملاك غائبين قد تم بشكل غير قانوني، يجب إعادة الوضع فورا الى ما كان عليه، وتمكين هذه العائلات التي سكنت في العقارات عشرات السنين من العودة والسكن فيها”.

في 9 آذار 1993، أشار تيدي كوليك في طلب لمراقبة الدولة في حينه، مريم بن بورات، “لأنه أجري فحص وجد أن الإعلان حول كون عقار من أملاك الغائبين قد تم بصورة غير قانونية، يجب إعادة الوضع الى ما كان عليه. هناك أهمية كبيرة لرفع الظلم لعدد من السكان العرب في المدينة. والعدل يجب أن يُرى وليس فقط أن يُفعل”. في 14 آذار 1993 توجه كوليك لوزير الخارجية شمعون بيرس وطلب منه العمل على إعادة العقارات للفلسطينيين. في الرسالة وصف باختصار نتائج تقرير كولغمان، وأكد: “كل ذلك حتى الآن لم تتم إعادة أي عقار للسكان العرب الذين عاشوا في هذه العقارات في السابق. علينا يقع واجب إثبات أن العدالة ستُفعل وليس فقط التحدث عنها في المحاكم… سأتصل معك غدا من أجل سماع الخطوات التي يمكنك فعلها في هذا الشأن”.

في نيسان 1993، بعد يومين على زيارة وزير الطاقة في حينه، امنون روبنشتاين، في القدس، كتب له كوليك: “أنا أطلب تدخلك في إطار الحكومة من أجل أن يتم إصلاح الظلم، وأن تتم إعادة العقارات الى أصحابها الشرعيين وهكذا سيتم فعل العدالة. أعتقد أنه حتى لو لم يتمكن أصحاب العقارات من إثبات ملكيتهم، يجب على الأقل إعادة الوضع الى ما كان عليه”.

هذه فقط الرسائل التي وصلت الينا. ونحن لا نعرف هل فعل كوليك أي جهود أخرى. ولكن يبدو أن الموضوع كان يقلقه. جهوده لم تنجح. مئات العائلات الفلسطينية تقع الآن في خطر الإخلاء في أعقاب دعاوى قدمها المستوطنون ضدها، الذين يرتكزون على الآلية التي شكلها شارون في الثمانينيات. في بداية نيسان، ستناقش المحكمة العليا استئناف عائلة سومرين من سلوان التي أعلن عن بيتها “أملاك غائبين” في 1987 وتم إعطاؤه للكيرن كييمت، التي تطالب بإخلائه لصالح جمعية العاد. منذ ثلاثين عاما، تحاول العائلة الصمود بمساعدة قانونية مضنية، ويبدو أنها تقترب من خط النهاية. ولكن الآن لا يوجد رئيس بلدية، ليس الآن وليس في السابق، يقف الى جانبها. في القدس 2021 مئات العائلات تتعرض لخطر الطرد من بيوتها على قاعدة قوانين مميزة وسياسة وحشية، ولا يوجد أي جهة في البلدية وفي أروقة الحكم تقف الى جانبها وتوقف الظلم.