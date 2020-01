كولينز تفوز على سفيتولينا في دورة بريزبين للتنس – فيديو

بريزبين (أستراليا) – حققت الأميركية دانييل كولينز مفاجأة من العيار الثقيل بفوزها على الأوكرانية ايلينا سفيتولين المصنفة رابعة بسهولة بالغة 6-1 و6-1 في الدور الأول من دورة بريزبين الأسترالية في كرة المضرب الاثنين.

ودخلت سفيتولينا المصنفة خامسة عالميا والفائزة بلقب هذه الدورة العام 2018، مرشحة بقوة للخروج فائزة لكنها قدمت أداء مخيبا سمح لمنافستها بحسم المباراة في 56 دقيقة فقط.

وفي مواجهة بين لاعبتين توجتا بلقب كبير سابقا، تغلبت الأسترالية سامانتا ستوسور على الألمانية أنجيليك كيربر المصنفة أولى عالميا سابقا، بصعوبة 7-6 (7-5) و7-6 (7-4).

وتراجع تصنيف ستوسور (35 عاما) عالميا الى المركز 98، وهي استعانت بشريكتها في مباريات الزوجي ريناي ستابس كمدربة لها.

وأقرت الأسترالية المخضرمة بفضل ستابس عليها بالقول تعرف جميع اللاعبات جيدا، حسها التكتيكي ودرايتها باللاعبات الأخريات رائع”.

