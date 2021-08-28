كومان: العجز عن التعاقد مع لاعبين أمر محبط

برشلونة – أكد المدير الفني لبرشلونة، رونالد كومان، اليوم السبت، أن عدم قدرة الفريق الكتالوني على منافسة أندية كبرى أخرى في الميركاتو الصيفي “أمر محبط”، لكنه أقر بضرورة أن يكونوا “واقعيين”.

وفي مؤتمر صحفي اليوم عشية مواجهة خيتافي غدا الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم، قال كومان “يجب أن نكون واقعيين على المستوى الاقتصادي. النادي لا يستطيع منافسة أندية أخرى كبرى مثل بي إس جي و(مانشستر) سيتي أو يونايتد”.

وأضاف “هكذا هو الوضع حاليا. يجب تقبل هذا الأمر والعمل من أجل تحسين أنفسنا”، في الوقت الذي توقع فيه أن الأزمة “ستستمر لوقت”.

وتعقيبا على التعاقد المحتمل بين ريال مدريد ولاعب باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، قال المدرب الهولندي “إذا كان ريال مدريد لديه المال، فليتعاقد معه. إنه واحدا من أفضل اللاعبين في العالم. أنا أيضا أريد مبابي في فريقي”.

على جانب آخر، حذر كومان من أنه “لم يتبق سوى أيام قليلة قبل أن يتمكن اللاعبون الذين يرغبون في اللعب من المغادرة. إذا كان هناك لاعبون يريدون اللعب لصالح فرق أخرى، فعليهم بذل جهد أيضا”

وردا على سؤاله حول صامويل أومتيتي، أوضح كومان أن النادي يعرف من يريد ومن لا يريد مواصلة العمل معهم”، لكنه أكد احترامه “للاعبين الذين لديهم عقد”.

وقال بشأن زيادة عدد اللاعبين بالفريق، “إذا استعدنا جميع اللاعبين في هذه اللحظة، سيكون لدينا 31 أو 32 لاعبا”.

وأكد “هذا مستحيل. كيف سيتعامل المدرب مع 32 لاعبا؟ لقد قمت بدورة إعداد المدرب، ولكن ليس مع 32 لاعبا”.– (إفي)