كومان: الفاصل مع أتلتيكو مدريد بات كبيرا جدا

قادش – قال مدرب برشلونة الإسباني رونالد كومان عقب الخسارة من قادش في الدوري بهدفين لواحد إن فارق الاثني عشر نقطة الذي يفصله عن أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني “كبير للغاية”.

وقال كومان في تصريحات صحفية عقب الخسارة “يصعب شرح الهدفين اللذين مني بهما مرمانا. ربما يتعلق الأمر بقلة التركيز”.

وأضاف المدرب “لقد افتقرنا إلى النجاعة في المباراة في حالة عدم الاستحواذ عن الكرة. شرح السبب وراء دخول الهدف الثاني مسألة صعبة”.

واعتبر كومان أن الهزيمة تمثل “خطوة عملاقة إلى الخلف” في فرص الصراع على اللقب.

ووصف المدرب الخسارة بأنه “محبطة”، لكنه أضاف “علينا أن نواصل. ما زالت تتبقى مباريات أخرى، لكن إن لم نحسن من مستوانا، فلا يمكن قول أي شيء آخر”.

وتابع كومان “لم نقدم ما يكفينا لنفوز بهذه المباراة. علينا أن نعترف بالأمر وأن نتقبله”.

ويحتل برشلونة حاليا المركز السابع في جدول الترتيب بـ14 نقطة. (إفى).