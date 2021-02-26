كومان: اللاعبون الكبار في الفريق يحتاجون لمساعدة بقية زملائهم

برشلونة – يرى الهولندي رونالد كومان، مدرب فريق برشلونة، أن اللاعبين الكبار أصحاب الخبرة داخل الفريق “يحتاجون لمساعدة بقية زملائهم” للتمكن من خوض سلسلة المباريات المهمة للفريق خلال الأيام المقبلة بداية من مواجهة الغد أمام إشبيلية.

وقال كومان خلال المؤتمر الصحفي الرسمي عشية اللقاء، والذي أنهاه قبل ميعاده بسبب معاناته من نزيف بالأنف “منذ البداية حاول اللاعبون الكبار تولي المسؤولية ولكنهم بحاجة لمساعدة البقية. ميسي أحرز 18 هدفا وبقية المهاجمين مجتمعين سجلوا نفس الرقم”.

وأوضح المدرب أنه على الرغم من أنه سيواجه إشبيلية مرتين الأولى في الليجا والثانية بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا، إلا أنه لا يتفق حول أن هذا الأسبوع سيكون حاسما لأن جميع الفرق ستلعب مباريات مهمة وجميع فرق المقدمة ستواجه بعضها البعض هذا الأسبوع.

وعلى الرغم من إقراره بوجود ضغط على الفريق الكتالوني، إلا أنه أقر بأنه لا يقل عن الضغوطات على بقية الفرق.

وأضاف كومان “أن تكون مدربا لبرشلونة فذلك يعني أن الضغط سيتواجد في جميع المباريات، وإذا خسرت مباريات يكون المدرب دائما هو المذنب وأنا أتقبل هذا الأمر وأعلم كيفية التعامل معه”.

ويحتل برشلونة حاليا المركز الثالث في ترتيب الليجا خلف ريال مدريد والمتصدر أتلتيكو مدريد المتصدر. -(إفي)