كومان: علينا تعلُم قتل المباريات وحظوظنا قائمة في الفوز بالليغا

أويسكا (إسبانيا) – أشار الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، عقب الفوز الصعب بهدف نظيف على حساب أويسكا الأحد ضمن الجولة الـ17 لليجا، إلى أن الفريق قد يواجه متاعب كثيرة في حالة عدم قدرته على إنهاء المباراة بهدف ثان.

وأكد المدرب الهولندي أن الفريق الكتالوني غير معتاد على الدفاع للحفاظ على انتصاره، كما تفعل بعض الفرق الأخرى، ولكنهم اضطروا لهذا الأمر أمام أويسكا.

وقال في تصريحاته عقب المباراة “الفريق يعاني عند الدفاع لأننا غير معتادين على هذا، ولكن الحقيقة أيضا أن المنافس لم يهدد مرمانا بخطورة حقيقية. لقد حاول لاعبو أويسكا ولكنهم لم ينجحوا. باستثناء آخر 20 دقيقة التي شهدت بعض الصعوبات، صنعنا 3 أو 4 فرص خطيرة للتسجيل”.

وأكد مدرب البلاوغرانا أن الفريق لم يظهر في الشوط الثاني بنفس قوة النصف الأول، ولكنه أثنى في نفس الوقت على حالة التركيز لدى لاعبيه، وأكد على ضرورة الاستمرار هكذا مع تحسين اللمسة الأخيرة أمام مرمى المنافسين.

ويرى كومان أن شهر كانون الثاني / يناير الحالي مهم للغاية، لأن الفريق سيخوض خلاله مباريات كثيرة خارج ملعبه، وأن الفوز بها سيحافظ على آمالهم في المنافسة على اللقب، ولكنه أقر أيضا بأن الأمر متوقف على نتائج المنافسين. – (إفي)