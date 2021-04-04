كومان: لابورتا منحني الثقة

برشلونة – أوضح مدرب برشلونة، الهولندي رونالد كومان أن رئيس النادي الجديد جوان لابورتا منحه “الكثير من الثقة” منذ وصوله للمنصب، مشيرا إلى أنهما “استخدما فترة التوقف الأخيرة لعقد اجتماعات”.

وفي مؤتمر صحفي اليوم الأحد عشية مواجهة بلد الوليد في الجولة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم، قال كومان إن”لابورتا منحني الكثير من الثقة، لكن هذا طبيعي في ظل التغييرات التي قمنا بها”.

كما أكد أن الهدف من هذه الاجتماعات كان “تحسين الفريق مع الأخذ في الاعتبار الموقف الاقتصادي للنادي”.

وردا على سؤاله حول إمكانية التعاقد مع النرويجي إرلنج هالاند، لاعب بوروسيا دورتموند، أجاب بأنه لن يتحدث عن “لاعبين ليسوا في برشلونة”، في حين عقب على عودة نيمار المحتملة بأن “هذا قرار يتوقف على الرئيس”.

كما تطرق المدرب الهولندي لمستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الكتالوني وأكد “سنحاول الإبقاء على ميسي لمزيد من الأعوام في هذا النادي، لكن الآن لا ينبغي أن نفكر في العام القادم، بل في مباراة غد. الأمور التي تتعلق بالمستقبل تخص الرئيس وإدارته. المدرب واللاعبون عليهم التركيز في المباريات”.

وحول ميسي، قال أيضا إن “هذا ليس وقت الراحة” في مباراة بلد الوليد، كونه عرضة لمواجهة تراكم البطاقات الصفراء، حاله حال فرينكي دي يونج، لا سيما وأن المواجهة القادمة في الليجا ستكون أمام ريال مدريد في كلاسيكو المسابقة.

وأوضح كومان “باقي عشر جولات والخطر قائم دائما. على اللاعبين أن يتذكروا أنهم على بعد بطاقة صفراء، لكن الأفضل هو التفكير في كل مباراة على حدة”.

وفيما يتعلق بخيارات سيرجي روبرتو وجيرارد بيكيه بالحصول على الإذن الطبي والدخول ضمن قائمة الفريق لمواجهة بلد الوليد، أكد المدرب أنه “لن تمم المخاطرة بهما”.– (إفي)