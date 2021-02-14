كومان: لا يوجد مرشح أكبر للفوز بين برشلونة وسان جيرمان

برشلونة – أوضح الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، عقب انتصار فريقه الكاسح على ديبورتيفو ألافيس (5-1) الشبت في الجولة الـ23 لليجا، وقبل أيام من المواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال على ملعب (الكامب نو)، أن “حظوظ الفريقين متساوية” في التأهل لدور الثمانية.

وقال كومان في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة “سندخل بطموحات كبيرة، وعلينا أن نقدم مباراة كبيرة ومتكاملة: فاعلية في الهجوم وقوة وحسم في الدفاع”.

ويرى المدرب الهولندي أن الفريق الباريسي “يمتلك إمكانيات فردية كبيرة، وقوي للغاية”، وأشار إلى أنه من أجل عبور هذه العقبة، يجب أن يكون “كل اللاعبين المتاحين في يومهم”.

كما تطرق للحديث عن الفترة الرائعة التي يمر بها النجم والقائد الأرجنتيني ليوني ميسي، الذي سجل هدفين من الخماسية، حيث أكد أن اللاعب يتمتع بـ”تركيز كبير، وهو سعيد”، وأنه من أجل تخطي هذا الدور والمرور لدور الثمانية، فهو “بحاجة لأن يكون كل اللاعبين في أفضل حالاتهم”.

وعن تألق الجناح البرتغالي الواعد ترينكاو، الذي سجل هدفين في شباك ألافيس وأهدى الفريق هدف الانتصار أمام ريال بيتيس في الجولة الماضية، في أول مباراة له كأساسي بقميص البلاوجرانا، قال كومان إن “امتلاك اللاعب للثقة في نفسه أمر مهم، ويجب منح اللاعبين فرصة للتأقلم، لاسيما عندما يتعلق الأمر بلاعب صغير ينضم لناد بحجم البرسا”. (إفي)