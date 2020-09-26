كومان: يبدو أنني كنت الشرير في “فيلم سواريز”

برشلونة – أكد الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة السبت أن قرار رحيل المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز لم يكن قراره هو وحده وإنما تم بالاتفاق مع النادي.

وقال كومان في مؤتمر صحفي عشية مواجهة برشلونة الأولى في الدوري الإسباني حين يستضيف الفريق الكتالوني فياريال في الجولة الثالثة: “لم يكن قراري أنا فقط، وإنما قرار النادي أيضا. يبدو أنني كنت الشرير في فيلم سواريز”.

وتابع: “بعد اتصالي به لإبلاغه بالقرار، أظهرت احتراما له كلاعب وكشخص وهو بذل أقصى جهد في التدريبات. وايضا قلت لسواريز وللنادي إنه إذا استمر سنعتبره واحدا من أفراد الفريق”.

وعن رسالة وداع سواريز التي نشرها الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة على “إنستجرام” وشهدت انتقادات للبرسا علق كومان “من الطبيعي أن يحزن لاعب لرحيل صديقه بعدما ظلا معا لسنوات. هذا جزء من كرة القدم”، مبرزا أن “الأهم هو كيف يتعامل ميسي في التدريبات والمباريات”.

وقال “هو مثال يحتذى به ويشعر بحماس كبير في التدريبات وليس لدي أدنى شك في ذلك”، وعن مستقبل لاعب الوسط الشاب ريكي بويج قال كومان “إنه يواجه منافسة كبيرة على مركزه”، ولكنه نفى في الوقت ذاته “أنه لا يعتمد عليه”، مشيرا إلى ضمه في قائمة مواجهة فياريال.

وحول خوض فياريال مباراتين في الليجا في حين أن برشلونة لم يخض أي لقاء بعد قال كومان إن “الأمر قد يكون له تأثير غد”، ولكنه شدد على أن “لاعبيه استعدوا جيدا خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة”. (إفي)