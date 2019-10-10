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كومان يُبدي استيائه من تراخي لاعبي هولندا في التدريبات

منذ 3 ساعات

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امستردام – انتقد المدير الفني لهولندا رونالد كومان، غياب الكثافة لدى اللاعبين في التدريبات قبل مواجهة أيرلندا الشمالية اليوم الخميس، ضمن المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وحذر كومان خلال المؤتمر الصحفي عشية اللقاء الذي يحتضنه ملعب (دي كويب) بمدينة فينورد: “شاهدت بعض اللحظات خلال التدريبات، لم تسعدني”، مبررا ذلك بالإرهاق وضيق الوقت.

وبسؤاله حول إذا ما لاحظ بعض الكسل بين لاعبيه، أكد صاحب الـ56 عاما الأمر، ولكنه لم يحدد أسماء بعينها، لافتا: “ليس لدينا أي مبرر للشعور بالراحة والاسترخاء. علينا أن نستعد بقوة وجدية تامة، نحن أفضل من أيرلندا الشمالية من حيث الإمكانيات، ولكن هذا لا يعني أن المباراة ستكون سهلة”.

وأتم حديثه بالقول: “لاعبو أيرلندا ماكينات قتالية، ولديهم أسلوب لعب مباشر، ويبحثون دائما عن المواجهات البدنية. علينا أن نكون مستعدين لمواجهة هذه الشراسة”.

وتحتل هولندا المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، وتبتعد بفارق 3 نقاط خلف أيرلندا الشمالية وألمانيا. (إفي)

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