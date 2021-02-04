كومان يتحدث عن شخصية فريقه عقب “ريمونتادا” غرناطة

غرناطة (إسبانيا) – أثنى الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، على “شخصية” فريقه الذي آمن “دائما” بحظوظه في الانتصار على غرناطة في المباراة المثيرة والدرامية التي جمعتهما الأربعاء في ربع نهائي كأس الملك وشهدت انتصار البرسا بنتيجة (3-5)، ومن ثم العبور لنصف النهائي.

وقدَم الفريق الكتالوني “ريمونتادا” رائعة في المباراة التي احتضنها ملعب (لوس كارمينيس) بعد أن كان متأخرا بهدفين نظيفين حتى آخر دقيقتين تقريبا من عمر اللقاء، قبل أن يعود بهدفين، ويؤجل حسم التأهل لشوطين إضافيين حسم خلالهما البرسا اللقاء بنتيجة (3-5).

وأشار كومان أثناء المؤتمر الصحفي بعد المباراة “لقد كانت مباراة مثيرة جدا لأسباب كثيرة. دخلنا المباراة بقوة، ولكن كان ينقصنا التسجيل للسيطرة بشكل أكبر على المباراة، واللعب بهدوء أكبر، ولكننا لم نكن جيدين دفاعيا في هدفي المنافس”.

وأثنى مدرب البرسا على “شخصية الفريق”، لأن اللاعبون لم “يستسلموا مطلقا”، وحاولوا “حتى اللحظة الأخيرة”.

وتابع “لم أفقد الأمل بالنظر للفرص الكثيرة التي صنعناها. وفي النهاية حققنا ما أردنا، ونستحق الانتصار والتأهل” لنصف النهائي.

ويثق كومان أن هذا الانتصار سيساعدهم على “وجود الأجواء المناسبة والقوة”، مضيفا إلى أن “هذا هو الطريق الذي يجب أن يستمروا فيه”، وأن انتصار اليوم “قد يكون مهما جدا هذا الموسم”.

كما أبدى مدرب البلاوجرانا استيائه من “قلة الاحترام التي تتعامل بها بعض الأندية الأخرى بسبب حديثها عن (ليو) ميسي”، في إشارة لبعض تصريحات لاعبي باريس سان جيرمان الفرنسي عن قائد البلاوجرانا وإمكانية انضمامه لصفوف الفريق في المستقبل.

وبانتصاره الملحمي، واصل البرسا مسيرته نحو اقتناص اللقب الـ31 في تاريخه في بطولة الكأس، ويقطع ثالث بطاقات نصف النهائي بعد إشبيلية وليفانتي.

على الجانب الآخر، تبخرت أحلام الأندلسيين في إمكانية تكرار إنجاز العام الماضي في البطولة بالتأهل للدور نصف النهائي الذي ودعه على يد أثلتيك بلباو. (إفي)