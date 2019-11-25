كومان يتطلع للسير على خطى فيربيك وقيادة عُمان للقب الخليجي الثالث

دبي – يأمل الهولندي إروين كومان ان يسير على خطى مواطنه بيم فيربيك وقيادة المنتخب العماني الى التتويج الثالث في تاريخه عندما يخوض حامل اللقب منافسات كأس الخليج الرابعة والعشرين لكرة القدم في الدوحة.

واستلم كومان (58 عاما) تدريب عمان في شباط (فبرابر) 2019 خلفا لمواطنه فيربيك، الذي نجح في قيادة “الأحمر” الى لقب “خليجي 23” عام 2017 في الكويت بالفوز على الامارات بركلات الترجيح 5-4 في النهائي.

ودخلت عمان النسخة الماضية وهي غير مرشحة وخسرت مباراتها الأولى امام الامارات 0-1، قبل ان تبدأ مسيرتها نحو قمة منصة التتويج بالفوز على الكويت 1-0 والسعودية 2-0 في الدور الأول، والبحرين 1-0 في نصف النهائي.

وستكون منتخبات السعودية والكويت والبحرين مجددا في طريق عمان بعدما اوقعتها القرعة في المجموعة الثانية التي وصفها كومان بالقوية.

مقبول البلوشي مدير منتخبنا الوطني: اللاعبين كلهم جاهزين عدا إصابة بسيطة للاعب سعيد الرزيقي.

ستكون بطولة قوية، كنا أبطال قبل سنتين ونسعى أن نكون أبطال هذه النسخة.#خليجي24 #عمان @OmanFA pic.twitter.com/66Nnk0tybU — Hala FM | هلا اف ام (@Halafmradio) November 25, 2019

وقال كومان: “مجموعتنا صعبة بوجود السعودية والكويت والبحرين، لكن ذلك لا يعني اننا الفريق الأضعف، نحن ذاهبون الى الدوحة للمحافظة على اللقب، بغض النظر عما قاله بعض النقاد بأن مستوانا في التصفيات الاسيوية لم يكن مطمئنا”.

وتحتل عمان المركز الثاني في المجموعة الخامسة للتصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة الى مونديال 2022 وكأس اسيا 2023، بعد فوزها على الهند مرتين وأفغانستان وبنغلادش، لكنها تعرضت للخسارة في اول اختبار جدي عندما سقطت امام قطر 1-2 في الدوحة.

كما ان الشارع الرياضي لم ينس نتائج “الأحمر” تحت قيادة فيربيك في كأس اسيا 2019 في الامارات عندما ودع البطولة من دور الـ16 بثلاث هزائم وانتصار وحيد، لكن كومان الذي لم تخسر عمان تحت قيادته في 9 مباريات رسمية وودية الا مرة واحدة، يصر على أن المنتخب العماني قادر على التألق في كأس الخليج.

واكد: “علينا ان نثق في قدرات اللاعبين الذين هم الآن في افضل حالاتهم النفسية والمعنوية ووجودنا في المركز الثاني بمجموعتنا في التصفيات الآسيوية يمنح اللاعبين العزيمة والاصرار على مواصلة الانتصارات”.

وتابع المدرب الهولندي: “أنا مدرب ولا أخشى اي منتخب ولكوني قبلت تدريب المنتخب العماني فذلك يعني انني جاهز لأي بطولة، وكأس الخليج معروفة باثارتها الجماهيرية والإعلامية وقرأت عنها الكثير وتابعت بعض المباريات وعرفت انها بطولة لها مكانتها في منطقة الخليج”.

ولطالما كان لكأس الخليج بعض الخصوصيات، ومنها انه منذ انطلاق البطولة عام 1970 نجح منتخبان فقط في الحفاظ على اللقب، هما الكويت مرتين، عندما توجت بالقاب النسخ الأربع الأولى (1970- 1976) وبنسختي 1996 و1998، والسعودية عامي 2002 و2003.

وراى قائد عمان المخضرم احمد مبارك “كانو” ان “الحديث عن المنافسة على اللقب سابق لأوانه”، مؤكدا ان “تفكير اللاعبين ينحصر في المواجهة الأولى امام البحرين” الاربعاء.

وتذوق مبارك (34 عاما و176 مباراة دولية) حلاوة الفوز باللقب مرتين عامي 2009 و2017، كما انه سيخوض في الدوحة النسخة التاسعة على التوالي منذ ان بدأ مشواره مع منتخب بلاده عام 2003.

واضافة الى مبارك الذي نال جائزة افضل لاعب في النسخة الأخيرة، يتواجد العديد من اللاعبين الذين سبق لهم التتويج في 2017 وفي مقدمتهم حارس المرمى فايز الرشيدي الذي تألق بشكل لافت وكان ابرز المساهمين في قيادة “الأحمر” الى منصة التتويج.

وسيكون الرشيدي في الواجهة مجددا، بعد تأكد غياب الحارس التاريخي لعمان علي الحبسي عن كأس الخليج للنسخة الثانية تواليا بسبب ارتباطه مع فريقه وست بروميتش الإنجليزي.

قائمة عمان في “خليجي 24”

حراسة المرمى: فايز الرشيدي واحمد الرواحي وابراهيم المخيني.

خط الدفاع: محمد المسلمي وعلي البوسعيدي وعبد السلام المخيني وعبد العزيز الغيلاني وسعد سهيل وفهمي سعيد ومحمد الرواحي.

خط الوسط: احمد الكعبي وعمران الحيدي والمنذر ربيع وحارب السعدي وزاهر سليمان واحمد مبارك وارشد العلوي ومحسن الخالدي وياسين الشيادي.

خط الهجوم: محمد مبارك الغافري ومحسن الغساني وسعيد الرزيقي وعبد العزيز المقبالي. (أ ف ب)