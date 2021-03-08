كومان يرفض أول عرض تجديد من جانب البايرن

برلين – رفض الجناح الفرنسي كينجسلي كومان أول عرض تجديد طرحه على الطاولة بايرن ميونخ، وفقا لما ذكرته مجلة (كيكر).

وينتهي عقد كومان في حزيران/ يونيو 2023، ويسعى البايرن لتمديد هذا التعاقد حتى 2026.

ويلعب كومان، البالغ من عمر 26 عاما، في صفوف بايرن ميونخ منذ 2015، ورغم أن دوره في البداية كان أقل بروزا في ظل وجود آرين روبن وفرانك ريبيري بالفريق، فقد اكتسب مكانة أساسية عقب اعتزالهما.

وانتشرت في الصيف الماضي شائعات حول احتمالية رحيل كومان وبشأن عرض محدد من جانب مانشستر يونايتد، ولكن النادي البافاري أوضح أنه لا يريد الاستغناء عنه.

وسيكون أمام البايرن مهلة متاحة حتى 2022 للتوصل إلى اتفاق مع كومان لتجديد عقده، وإن لم يحدث ذلك، قد يطرح اسم اللاعب في سوق الانتقالات في نهاية الموسم المقبل.

وعلاوة على المان يونايتد، يبدو أن مانشستر سيتي مهتم أيضا بكومان الذي عمل تحت إمرة بيب جوارديولا في البايرن. – (إفي)