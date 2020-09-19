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كومان يستبعد سواريز وفيدال وريكي من كأس جوان جامبر الودية

منذ ساعتين

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برشلونة – استبعد مدرب برشلونة، رونالد كومان، كل من المهاجم الأوروجوائي لويس سواريز ولاعبي الوسط، أرتورو فيدال وريكي بويغ، من قائمة فريقه لخوض مواجهة إلتشي الليلة على ملعب كامب نو ضمن كأس جوان جامبر الودية.

واستعاد المدرب الهولندي لقائمته المهاجم الشاب أنسو فاتي، الذي حصل على الإذن الطبي للعودة إلى الملاعب.

كما استدعى كومان للمرة الأولى الوافد الجديد، لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش للقائمة، التي ضمت أيضا: نيتو، إينياكي بينيا، أرناو تيناس، نيلسون سيميدو، بيكيه، أراوخو، بوسكيتس، ألينيا، جريزمان، بيانيتش، ميسي، ديمبيلي، كوتينيو، لينجليه، ترينكاو، ألبا، برايثويت، سرجيو روبرتو، دي يونج، جونيور، بيدري، كونراد وأنسو فاتي. – (إفي)

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