كومان يقود الحصة التدريبية الأولى لبرشلونة – فيديو

برشلونة – تدرب فريق برشلونة صباح اليوم الثلاثاء في مدينة جوان جامبر الرياضية، لينهي بذلك الحصة التدريبية الأولى من يوم عمل تدريبي مزدوج سيُستأنف مرة أخرى في المساء.

The rondos never stop 😎 pic.twitter.com/dEhmbQMWZa — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 27, 2021

وأدار الحصة التدريبية الصباحية المدرب الهولندي رونالد كومان، الذي عمل من جديد مع نفس العناصر التي شاركت في مران أمس الاثنين، بما في ذلك قلب الدفاع رونالد أراوخو، الذي استهل ثاني أيام فترته التحضيرية بعد عودته وانضمامه إلى قائمة الفريق.

وسيجري فريق برشلونة الحصة التدريبية الثانية في السادسة من مساء اليوم بمرافق مدينة جوان جامبر في سان خوان ديسبي. – (إفي)