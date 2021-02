كومان يكرر أمام قادش تشكيلة مواجهة باريس سان جيرمان – فيديو

برشلونة – قرر المدير الفني لبرشلونة الهولندي رونالد كومان الدفع بنفس تشكيلة الفريق التي منيت بالهزيمة الثقيلة امام باريس سان جيرمان 1-4 في دوري أبطال أوروبا ، في مواجهة قادش الأحد ضمن الجولة الـ24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

