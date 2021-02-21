كومان يكرر أمام قادش تشكيلة مواجهة باريس سان جيرمان – فيديو

برشلونة – قرر المدير الفني لبرشلونة الهولندي رونالد كومان الدفع بنفس تشكيلة الفريق التي منيت بالهزيمة الثقيلة امام باريس سان جيرمان 1-4 في دوري أبطال أوروبا ، في مواجهة قادش الأحد ضمن الجولة الـ24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورغم أن التوقعات كانت تشير إلى أن كومان سيجري بعض التغييرات بعد الهزيمة امام باريس سان جيرمان، إلا أن المدرب الهولندي قرر الرهان على نفس التشكيلة.

وضمت تشكيلة برشلونة كلا من تير شتيجن وديست وبيكيه ولونجليه وجورجي ألبا وسرجيو بوسكيتس ودي يونج وبيدري وديمبيلي وميسي وجريزمان.

أما تشكيلة قادش فتضم: ليديزما وإيزا كارسيلين وفالي وماورو وإسبينو وسالفي وبيريا وجون أندير جاريدو وخايرو وسابرينو ونيجريدو. – (إفي)