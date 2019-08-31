“كومهو” لصناعة الإطارات تكرم الشركة الوطنية العربية للسيارات

عمان – قامت شركة كومهو العالمية لصناعة الإطارات، بتكريم الشركة الوطنية العربية للسيارات، احتفالا بمرور أكثر من خمسين عاما من اعتماد الشركة الوطنية العربية كأول وكيل معتمد على مستوى العالم في العام 1968.

وقد تسلم الدرع التذكارية لهذه المناسبة المهمة محمد خالد عليان الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العربية للسيارات، من ديجين جون الرئيس التنفيذي لشركة كومهو لصناعة الإطارات العالمية، وذلك خلال زيارة السيد عليان لمقر شركة كومهو العالمي في العاصمة الكورية سيؤول الأسبوع الماضي.

بهذه المناسبة، قال محمد خالد عليان: “إن الشراكة بيننا وبين كومهو لصناعة الإطارات، والتي ترسخت عبر السنين، هي مصدرُ فخرٍ واعتزازٍ لنا، وقد عاصرنا تطور كومهو من بداياتها المتواضعة، وصولا لتطورها المذهل، ووصولها لأعلى مستويات التقنية والجودة، مما جعلها في مصاف أفضل مصنعي الإطارات عالميا، وأضحت من المزودين المعتمدين لأرقى علامات السيارات الكبرى في العالم، بالإضافة إلى امتلاكها مراكز بحث وتطوير للمنتجات في كل من كوريا والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، فكومهو هي جزء من المعجزة الكورية التي أذهلت العالم، واستحقت احترامه وتقديره لهذه التجربة الحضارية التي تحتذى.”

وأضاف عليان: ” ومن جانبنا، فقد استطعنا عبر السنين بالارتقاء بمستوى الخدمة التي نقدمها لزبائننا الكرام، حيث توسعت شبكة الفروع ومراكز الخدمة لتغطي مناطق المملكة من شمالها وحتى أقصى جنوبها، وتقدم هذه الفروع منتجات كومهو عالية الجودة من الاطارات لكافة أنواع السيارات والمركبات، بالإضافة للخدمة المتكاملة على أيدي فنيين مهرة، تلقوا التدريب على أعلى المستويات من قبل الشركة الصانعة، مما يمكننا من خدمة زبائننا الكرام في مواقعهم في أي بقعة من بقاع المملكة وفي العراق الشقيق”.