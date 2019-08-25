آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عالمية

كونتي: إيكاردي ليس جزءا من مشروعي الرياضي

منذ ساعتين
المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

روما –  أكد أنطونيو كونتي، مدرب فريق إنتر ميلان، الأحد أن اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي ليس جزءا من مشروعه الرياضي للموسم الحالي، وأوضح أن “المسار” الذي اتخذه النادي “واضح”.
وقال المدرب خلال المؤتمر الصحفي الرسمي عشية مواجهة فريق ليتشي في انطلاقة الدوري الإيطالي (السيري آ) “فيما يخص هذا الموضوع فأنا أكن كل احترام للجميع. ما يمكنني قوله هو إن وجوده لا يزعجني، فجميعنا نعمل بشكل جاد”.
وأضاف كونتي “لا توجد مواقف مزعجة على الإطلاق. فجميعكم تعلمون جيدا المسار الذي تم اتخاذه تجاه اللاعب فهو واضح، ولكنه لا يزعجني”.
وعلى الرغم من أن اللاعب كان قائدا للنيراتزوري منذ 2015 وحتى 2019 ، إلا أن هناك محاولات لبيعه منذ شهر والنصف وحتى الآن لم يُحسم مصيره بعد ولا يتبقى سوى 9 أيام على غلق سوق الانتقالات الصيفية.
ويوجد اهتمام من أندية مثل يوفنتوس ونابولي بضم اللاعب لكن لا تزال الشكوك دائرة حول المسألة.- (إفي)

مقالات ذات صلة

المان سيتي يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بثلاثية في شباك بورنموث

منذ ساعتين

تاناك يقترب من لقب بطولة العالم للراليات

منذ 4 ساعات

“صندوق الرياضة” ونادي التنس يوقعان إتفاقية إستثمار الملاعب

منذ 4 ساعات

نادي الجواد يتأهب للجولة السادسة لدوري “فروسية” القفز

منذ 4 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock