كونتي: إيكاردي ليس جزءا من مشروعي الرياضي

روما – أكد أنطونيو كونتي، مدرب فريق إنتر ميلان، الأحد أن اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي ليس جزءا من مشروعه الرياضي للموسم الحالي، وأوضح أن “المسار” الذي اتخذه النادي “واضح”.

وقال المدرب خلال المؤتمر الصحفي الرسمي عشية مواجهة فريق ليتشي في انطلاقة الدوري الإيطالي (السيري آ) “فيما يخص هذا الموضوع فأنا أكن كل احترام للجميع. ما يمكنني قوله هو إن وجوده لا يزعجني، فجميعنا نعمل بشكل جاد”.

وأضاف كونتي “لا توجد مواقف مزعجة على الإطلاق. فجميعكم تعلمون جيدا المسار الذي تم اتخاذه تجاه اللاعب فهو واضح، ولكنه لا يزعجني”.

وعلى الرغم من أن اللاعب كان قائدا للنيراتزوري منذ 2015 وحتى 2019 ، إلا أن هناك محاولات لبيعه منذ شهر والنصف وحتى الآن لم يُحسم مصيره بعد ولا يتبقى سوى 9 أيام على غلق سوق الانتقالات الصيفية.

ويوجد اهتمام من أندية مثل يوفنتوس ونابولي بضم اللاعب لكن لا تزال الشكوك دائرة حول المسألة.- (إفي)