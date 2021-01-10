“كونراد” تجلب علامتها التجارية إلى مملكة البحرين



المنامة- أعلنت فنادق ومنتجعات “كونراد”؛ علامة الفنادق الفاخرة والعصرية التابعة لهيلتون، عن خططها لجلب علامتها التجارية العالمية إلى المنامة عاصمة البحرين، وذلك بعد توقيع اتفاقية لافتتاح فندق كونراد ريزيدنس مرفأ البحرين المالي في العام 2022 ضمن برج مصرف الطاقة الأول المشروع المرتقب ومتعدد الاستخدامات.

وسيكون الفندق المرتقب أول مشروع لشقق سكنية فاخرة بالكامل لعلامة كونراد التجارية في الشرق الأوسط. ويتميز المشروع التجاري بموقعه في مرفأ البحرين المالي على الواجهة البحرية في الشاطئ الشمالي لمدينة المنامة. ويوفر فندق كونراد ريزيدنس مرفأ البحرين المالي موقعاً استثنائياً للراغبين بالاستمتاع بالمناظر الشاطئية الخلابة والإطلالة المذهلة على مياه الخليج العربي مع تميزه بموقع مناسب ضمن منطقة تجارية وسكنية واعدة في قلب العاصمة.

وفي تصريح له، قال محمد غانم، الرئيس التنفيذي لمصرف الطاقة الأول: “نحن سعداء للغاية بهذه الشراكة مع هيلتون، والتي ستسهم بتقديم أول فندق سكني من فنادق ومنتجعات كونراد في الشرق الأوسط. ونحن على ثقة أن دور هذا الفندق لن يقتصر على إضفاء قيمة عالية لبرج مصرف الطاقة في مرفأ البحرين المالي، ولكنه سيحظى بأهمية بالغة بالنسبة لمملكة البحرين أيضاً. ولا شك أن دخول علامة كونراد إلى البحرين سيتيح خيارات أوسع ضمن قطاع الضيافة في المملكة، كما أن هذا الفندق الجديد سيشكل وجهة فريدة وعالية الجودة تستقطب المسافرين القادمين من المنطقة والعالم، كما سيجذب فئة جديدة من المسافرين إلى مملكة البحرين”. وبدوره، قال كارلوس خنيصر، نائب رئيس قطاع التطوير بمجموعة هيلتون العالمية في الشرق الأوسط وأفريقيا: “يسعدنا إطلاق فنادق ومنتجعات كونراد في البحرين من خلال هذا الفندق الجديد والمتميز. نحن نشهد فرصة بالغة الأهمية للاستمتاع بالإقامة الفاخرة في شقق سكنية لعلامة تجارية فاخرة من ضمن علامات الضيافة التي تنتمي لنا. وسواء كان الضيف يخطط لإقامة طويلة أو قصيرة، فمن الممكن أن يبحث عن فرصة للاستمتاع بمعايير خدمة لا مثيل لها ووسائل راحة متطورة في فندق كونراد”.

يتضمن فندق كونراد ريزيدنس مرفأ البحرين المالي 98 شقة ذات تصميم أنيقة وتتمتع بخدمات متكاملة، كما يتميز الموقع بوجوده على مسافة دقائق فقط من بعض الأماكن الترفيهية والتجارية المميزة على الواجهة البحرية، ومن ضمنها أبراج المرفأ والمركز المالي والأفنيوز مول وخليج البحرين وجزيرة الريف. ويوفر الموقع إطلالات مذهلة باتجاه الخليج العربي من مكانه المرتفع على الواجهة البحرية، إضافة إلى تقديم عدد من خيارات الطهي الرائعة، ومن ضمنها الأطباق الشهية التي يقدمها المطعم المفتوح على مدار الساعة في الفندق.