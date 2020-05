“كونميبول” يتفاجأ بقرار إجراء 5 تغييرات لكل فريق بشكل مؤقت

أسونسيون – قال اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) إنه فوجئ من قرار الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بالسماح بشكل مؤقت بإجراء خمسة تغييرات كحد أقصى للفريق في المباريات، وأعلن عن عقد اجتماع للخبراء لتقرير ضم هذا التغيير على منافسات الاتحاد.

وأكد رئيس “الكونميبول”، الباراغوياني أليخاندرو دومينجيز، في تغريدة على (تويتر): “لقد فوجئنا بهذا الإجراء الذي لم يتم طرحه على اتحادنا”. وكان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) قد سمح الجمعة بشكل مؤقت بإجراء خمسة تغييرات كحد أقصى للفريق في المباريات التي بدأت بالفعل أو التي ستبدأ خلال هذه الأيام ومن المتوقع انتهائها 31 ديسمبر/كانون أول المقبل. وأكد الفيفا أن (IFAB) وافق على اقتراحه بإدخال تغييرات مؤقتة على قواعد اللعبة، والتي ستدخل حيز التنفيذ بشكل فوري وذلك على الرغم من أن منظمي المسابقات لديهم القوة في قبول أو رفض تطبيق هذا القرار.

#CONMEBOL #FIFA

"We are taken by surprise by this measure, which was not consulted with our confederation." https://t.co/Ypj33NvGQ4

— India TV (@indiatvnews) May 9, 2020