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“كونميبول” يحظر تقبيل الكرة والبصق في بطولاته للحد من كورونا

في بطولتي كأس ليبرتادوريس وكوبا سودأمريكانا

منذ 3 ساعات

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أسونسيون – أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، عن سلسلة من الإجراءات الوقائية داخل الملاعب خلال بطولتي كأس ليبرتادوريس وكوبا سودأمريكانا هذا العام للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنها حظر البصق في الملعب وتقبيل الكرة.

وأصدر “الكونميبول” بيانا، أعلن فيه التصديق على الإجراءات التي تتضمن “حظر البصق والتخلص من مخاط الأنف باليد قبل وخلال وبعد المباراة في منطقة المنافسة” أي الملعب ومقاعد البدلاء.

كما يحظر الاتحاد “تقبيل الكرة قبل وخلال وبعد المباراة وإجبار اللاعبين على الخضوع لقياس درجة الحرارة قبل كل مباراة واستخدام زجاجات مياه فردية”.

ويمنع الكونميبول أيضا تبادل أو تهادي القمصان، ويفرض ارتداء الكمامات على اللاعبين والجهاز الفني في مقاعد البدلاء، كما يجب ارتداء الكمامات في المؤتمرات الصحفية اللاحقة للمباريات، مع فرض غرامة تصل إلى 200 دولار على من لا يلتزم بالإجراءات.

وتتضمن الإجراءات أيضا إعداد سجل طبي للاعبين والأجهزة الفنية يعتمد على بيانات الأندية المشاركة، على أن يخضعوا لاختبار إجباري للكشف عن مرض (كوفيد-19) الذي يسببه الفيروس.

وسيحق للكونميبول ايضا أن يأمر بإجراء اختبارات إضافية للكشف عن كوفيد-19 قبل المباريات أو خلال التدريبات، ومن يرفض الخضوع للاختبار لن يتمكن من المشاركة في منافسات “الكونميبول”.

وتسببت أزمة فيروس كورونا المستجد في تعليق كأس ليبرتادوريس وكوبا سودأمريكانا وكذلك تأجيل انطلاقة تصفيات القارة المؤهلة لمونديال 2022 في قطر التي كانت مقررة في آواخر مارس/آذار الماضي. (إفي)

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