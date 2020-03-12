“كونميبول” يُطالب “فيفا” بتأجيل تصفيات مونديال 2022 بسبب كورونا

اسونسيون – طلب اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول” من نظيره الدولي “فيفا” الاربعاء تأجيل مبارياته ضمن تصفيات مونديال 2022 المقررة في قطر، بسبب التفشي العالمي لفيروس كورونا المستجد.

وجاء في رسالة اتحاد “كونميبول” الى الأمينة العامة لفيفا السنغالية فاطمة سامورا: “تخشى منتخبات أميركا الجنوبية عدم التمكن من الاعتماد على لاعبيها المحترفين في أوروبا، لأن القادمين من دول فيها مستوى مرتفع من العدوى يمكن وضعهم في حجر صحي”.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات التصفيات في 26 آذار (مارس) بمشاركة عشرة منتخبات، وتمتد التصفيات على مدى 18 مرحلة حتى تشرين الثاني (نوفمبر) 2021.

#COVID19: A CONMEBOL analisará detalhadamente cada caso e como isso afeta suas competições, e acatará as decisões das autoridades sanitárias, respeitando sempre os regulamentos locais. pic.twitter.com/2nFZ6gudjR — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) March 11, 2020

وعبرت الرسالة عن موقف الأعضاء العشرة وهم الارجنتين، بوليفيا، البرازيل، تشيلي، كولومبيا، الإكوادور، الباراغواي، البيرو، الأوروغواي وفنزويلا. وطالبت الرسالة بتأجيل انطلاق تصفيات أميركا الجنوبية.

وسبق للاتحاد الدولي ان أعلن بالاتفاق مع الاتحاد الآسيوي، إرجاء مباريات التصفيات المزدوجة المؤهلة الى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي كانت مقررة في آذار/مارس وحزيران/يونيو.

#COVID19: CONMEBOL analizará detalladamente cada caso y cómo afecta a sus competiciones, y acatará las decisiones de las autoridades sanitarias respetando siempre las regulaciones locales. pic.twitter.com/pmt7VW5fuO — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) March 11, 2020

ويحترف العديد من لاعبي منتخبات أميركا الجنوبية في القارة الاوروبية، حيث ينتشر الفيروس المستجد بسرعة كبيرة، مثال على ذلك، اختار مدرب الارجنتين ليونيل سكالوني ستة لاعبين محترفين في إيطاليا، حيث أدى الفيروس الى وفاة 827 شخصا في نحو أسبوعين فقط.

ولم يكشف الاتحاد القاري مصير بطولة كوبا أميركا المقررة في الأرجنتين وكولومبيا بين 12 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو، وعطل الفيروس العديد من المسابقات الرياضية في مختلف انحاء العالم، على غرار بطولة إيطاليا في كرة القدم ودوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، وستقام العديد من المنافسات دون جماهير. (أ ف ب)