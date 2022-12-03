“كويت– بغداد– عمان” لأسيد الحوتري.. رواية تاريخية نفسية

عمان-الغد- تعد رواية “كويت- بغداد– عمان” للكاتب الأردني أسيد الحوتري رواية تاريخية نفسية، تصور كويت السبعينيات والثمانينيات حيث ذكريات الطفولة، وملاعب الصبا، وأحلام الفتوة.

تتطرق الرواية التي صدرت عن “الآن ناشرون وموزعون” أيضا إلى إرهاصات غزو النظام العراقي للكويت، والصدمة التي خلفها الغزو، والهوة التي باعدت بين الأشقاء العرب وفرقتهم. وتطرح الرواية سؤال الهوية، وتسلط الضوء على الأزمة النفسية التي مرت بها الشخصيتان الرئيستان في الرواية: بعد كل النكبات والنكسات العربية، والتهجير المتكرر الذي تعرض له الفلسطينيون وخصوصا بعد حرب الخليج الثانية، وتقدم حلولا ممكنة للأزمات النفسية.

تسرد الرواية “كويت – بغداد – عمان” جزءا من تاريخ فلسطين التي كانت تحيا على أرض الكويت، والتي ما تزال الكويت تحيا في وجدانها إلى هذا اليوم. يذكر أن الحوتري يحمل درجة “الدبلوم” في اللغة التركية، وشهادة البكالوريوس في اللغة والأدب الفرنسي، وشهادة الماجستير في الأدب الإنجليزي. له ثلاث مجموعات قصصية، هي: “النظرات”، “الهمسات”، “اللمسات”. وله كتاب في النقد الأدبي باللغة الإنجليزية بعنوان “الجغرافيا الإمبريالية” (Imperial Geography).إضافة إلى كتاب في التنمية البشرية بعنوان: “سعادتك: فن التعامل مع النعم”، وكتاب للأطفال بعنوان: “حياة خاتم الأنبياء”. وهو عضو في رابطة الكتاب الأردنيين، وعضو مؤسس في مبادرة نون للكتاب.