كيا إكسيد تحصل على جائزة “تصميم المنتج” من “ريد دوت”

دبي – تم تكريم التصميم الخاص بسيارة كيا “إكسيد” (XCeed)، سيارة الكروس أوفر الخاصة بالمدن، ضمن جوائز “ريد دوت” (Red Dot) لعام 2020، ومع فوز سيارة “إكسيد” بجائزة “تصميم المنتج”، تصبح رابع سيارة من عائلة سيارات “سيد” (Ceed) تحصل على إحدى جوائز “ريد دوت”.

ومع هذا التكريم لسيارة “إكسيد”، يبلغ عدد جوائز “ريد دوت” التي فازت بها كيا حتى الآن 25 جائزة، وذلك منذ فوزها بها لأول مرة عام 2009. وفي العام 2019، تم تكريم مختلف مناحي التصميم الخاصة بسيارات أخرى من عائلة سيارة “إكسيد” – “سيد” و”سيد سبورتس واغن” (Ceed Sportswagon) و”بروسيد” (ProCeed) – من خلال فوزها بجوائز متنوعة ضمن هذا البرنامج رفيع المستوى.

وقال ياسر شابسوغ، المدير التنفيذي لعمليات “كيا موتورز” في الشرق الأوسط وأفريقيا، معلقاً على هذه الجائزة: “إنه إنجاز هام آخر يحققه فريق كيا. نحن فخورون بزملائنا عالمياً على تصاميمهم المميزة والمبتكرة، ونهنئهم على الفوز بواحدة من أكثر الجوائز المرغوبة في العالم لما تمثله من شهادة على الجودة. إضافة لتصميمها الفريد، تتشارك سيارة “إكسيد” بمختلف ميزاتها التي تستحق الجوائز مع غيرها من سيارات كيا، والتي تساهم في تفرّدها عن غيرها في قطاع السيارات”. وكان قد تم تكريم سيارة كيا “إكسيد” في المنطقة ضمن جوائز “سيارة العام للنساء” العام 2019، والتي تم منحها بالتزامن مع معرض دبي الدولي للسيارات، حيث حصلت على جائزة “سيارة المدينة”.

ومن جانبه قال كريم حبيب، رئيس مركز التصميم في كيا: “بذلت كيا قصارى جهدها لإجراء تحسينات مستمرة على جودة سياراتها وتقديم تجربة ممتعة ومثيرة للاهتمام لعملائها. سيارة الكروس أوفر ‘إكسيد‘ من كيا تمثل هذه الرؤية الجديدة. أنا فخور جداً بالتقدير الذي تتلقاه جهود فريقنا في مختلف أنحاء العالم”.