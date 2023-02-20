كيا الأردن تختتم النسخة المحلية من مسابقة “أفضل اختصاصي للخدمة 2023” وتكرم الفائزين

اختتمت الشركة الوطنية العربية للسيارات – وكلاء كيا في الأردن، النسخة المحلية السنوية من مسابقة “أفضل اختصاصي للخدمة 2023″، التي جمعت اختصاصيي خدمات الصيانة المقدمة للعملاء والزوار في مراكز صيانة كيا، معلنة أسماء الفائزين بعد جولة من التدريب والتنافس البناء، ومُكرِّمَة إياهم على تميزهم الفني والتقني، وذلك ضمن حفل أقامته مؤخراً بحضور رئيسها التنفيذي، محمد عليّان.

وتنطوي المسابقة على أهمية كبيرة باعتبارهاً جزءاً من مسابقة “كيا” الأم، ولهدفها الرامي للارتقاء بمستوى الخدمة والرعاية لتقديم تجربة عملاء عالمية المستوى، عبر رفع سوية المعارف والمهارات باستمرار لدى اختصاصييها من استشاريي الخدمة في مركز الصيانة، وضمان امتثالهم لمعايير “كيا” العالمية.

وكانت المسابقة قد شهدت العديد من الفعاليات التي تنوعت ما بين برامج التدريب وورش العمل التي غطت مختلف جوانب خدمة العميل، فضلاً عن الاختبارات العملية والكتابية التي أبرزت نتائجها حجم المواهب الاستثنائية التي تمتلكها “كيا الأردن”.

وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العربية للسيارات – كيا الأردن، محمد عليّان: “أبارك للفائزين في المسابقة، وأحيي جهود فريق العمل من اختصاصيي خدمات ما بعد البيع خاصة خدمات الصيانة على أدائهم، وعلى تفانيهم في عملهم وفي تمثيل الشركة وعلامة كيا على أكمل وجه، والذين لطالما كان لإسهاماتهم الدور الأكبر في تحقيقنا لتصنيفات متقدمة في مؤشر التنافسية على مستوى وكلاء علامة كيا في أنحاء العالم، مجسدين المعايير الفائقة لدينا من حيث ضم أفضل الكفاءات، وتطوير خدماتنا كماً ونوعاً، بالإضافة لرفد المملكة بأفضل المركبات وأحدثها من علامة كيا.”

ومن جانبه، قال مدير خدمات ما بعد البيع في كيا الأردن، المهندس وسام الطويل: “سعداء بهذه النسخة من المسابقة التي يتحسن مستواها كل عام، والتي تشير إلى التجربة التي نحرص على تقديمها لكوادرنا – وعمادها التدريب والتعلم المتواصل الهادف لتطوير المهارات والأداء – والتي تشكل بدورها تجربة العميل الذي نضعه في صميم عملنا، ما يسهم في إضافتنا للمزيد لسجلنا من الجوائز التي نلناها عن خدمات الصيانة على مر السنوات، وهي التي أكسبتنا ميزتنا التنافسية.”

ويشار إلى أن كيا الأردن تخدم قاعدة واسعة ومتنامية من العملاء في المملكة، وذلك عبر مراكز الخدمة والصيانة المنتشرة في أجزاء من المملكة، إلى جانب معرض ومركز صيانة “كيا تاون” الكائن في العاصمة عمّان، والذي تم افتتاحه أواخر العام الماضي 2022، والذي يعد أكبر معارض “كيا” على مستوى العالم، وأكبر معرض ومركز صيانة سيارات على مستوى المملكة. ويتألف “كيا تاون” من معرض سيارات “كيا” الذي يتم فيه عرض أحدث موديلات سيارات كيا، وصالة استقبال عملاء الصيانة وقطع الغيار العصرية والمريحة، وقسم إصلاح هياكل السيارات بأنواعها المختلفة العادية والكهربائية والهجينة، ومنطقة تسليم السيارات، وطابق التفاعل مع علامة “كيا” والذي يحتوي على مقهى BLK ومنطقة ألعاب مخصصة لأطفال العملاء وأكاديمية تدريبية لتعليمهم قواعد القيادة، فضلاً عن مسرح مزود بأحدث أجهزة العرض التي تلبي احتياجات القطاع المؤسسي في مجال عقد المؤتمرات والفعاليات المختلفة، وأقسام إدارة الشركة المختلفة بما فيها المساحات المخصصة لتخزين السيارات المشحونة للأردن، ومقر أكاديمية “كيا” التدريبية، دون إغفال المواقف المخصصة لاصطفاف سيارات الموظفين والعملاء.