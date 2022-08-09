كيا الأردن تطرح كيا نيرو هايبرد 2023 في السوق الأردنية

أعلنت الشركة الوطنية العربية للسيارات، وكلاء كيا في الأردن، عن وصول سيارة كيا نيرو هايبرد الجديدة كليًا موديل 2023، والتي تمثل الجيل الثاني من سيارات كيا نيرو هايبرد الرياضية متعددة الأغراض، وطرحها في السوق الأردنية.

ويأتي إطلاق الجيل الثاني من السيارة بعد النجاح منقطع النظير الذي حققته موديلات الجيل الأول الذي حصد العديد من الجوائز والألقاب.

كما استطاع تسجيل رقم قياسي كأكثر سيارة هايبرد اقتصادية من حيث استهلاك الوقود، مع تصميم غاية في الجرأة من الداخل والخارج، وهيكل عصري، إلى جانب الإمكانات الاستثنائية التي تجعلها انجاز جديد لعلامة كيا الجديدة.

هذا وتتميز سيارة كيا نيرو هايبرد الجديدة وذات الأسعار التنافسية لفئتها بالمقارنة مع ما تقدمه من مواصفات عالية، بهيئتها الشبابية، وتصميمها الأنيق والجذاب، وبهيكلها الخارجي مصمّم بشكل يقلل مقاومة السحب.

كذلك، فإن موديل 2023 من السيارة يتميز بالزيادة التي شهدها في الحجم، والتي تترجم إلى مقصورة داخلية أكثر اتساعاً عن الموديلات السابقة، علاوةً على الفخامة في التصميم الداخلي مع صندوق خلفي واسع للأمتعة.

وبالاضافة إلى محركها القوي بسعة 1.6 لتر، والذي يولد إجمالي طاقة بقوة 139 حصاناً، يقترن محرك الحقن المباشر للبنزين GDI بناقل الحركة الأوتوماتيكي لتحقيق كفاءة أفضل ووزن أقل، وهو الأمر الذي يجعلها الخيار المناسب للباحثين عن السيارات الموفرة لاستهلاك الطاقة دون المساومة على متعة القيادة التي تثريها الإمكانيات العملية ووسائل السلامة والأمان وتجهيزات الترفيه، بجانب التقنيات الحديثة.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العربية للسيارات – كيا الأردن، محمد عليّان: “سعداء جداً بطرح أحدث موديل من كيا نيرو التي حرصنا على رفد سوقنا المحلية وزبائننا الكرام بها، وذلك لما تقدمه من مميزات كفاءة وأداء واستدامة تشكل تجسيداً حقيقياً لاستراتيجية كيا الأم الرامية لمواصلة تقديم منتجات تمثل خطوة نحو الأفضل من حيث إرضاء المستهلكين وتلبية احتياجاتهم من مواصفات في سيارات أحلامهم، إلى جانب التوجه بشكل متزايد نحو السيارات الصديقة للبيئة والمقلصة للانبعاثات والمرشدة لاستهلاك الطاقة، ونظراً لالتزامنا بالمساهمة عبرها في التخفيف من تحديات الطاقة والمناخ الآخذة بالتفاقم، والتي تزيد من الأعباء على كاهل الحكومة والمستهلكين على حد سواء، باعتبارهاً خياراً فعالاً.”

هذا وتحرص كيا الأردن على تقديم أفضل وأحدث السيارات لزبائنها وتقديم باقة من الخدمات الاستثنائية قبل وأثناء وبعد البيع، بما في ذلك خدمات الصيانة التي تقدمها عبر شبكة من المراكز المتخصصة، والتي حازت على العديد من الجوائز خلال الأعوام السابقة.