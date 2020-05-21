كيا الاردن تعلن عن الفائز بجائزة حملة “خلي التعقيدات ورا ظهرك”

اعلنت الشركة الوطنية العربية للسيارات وكلاء مركبات كيا في الأردن عن فوز السادة شركة الأنواع الجديدة للاستيراد و التصدير بسيارة كيا ريو موديل ٢٠٢٠ كاملة الاضافات وذلك ضمن الحملة الترويجية التي تحمل شعار “خلي التعقيدات ورا ظهرك مع أبسط تمويل وأقل قسط سيارة، وأدخل السحب على سيارة كيا ريو ٢٠٢٠” والتي امتدت خلال الفترة ما بين شهر شباط وشهر ايار من العام الحالي، علماً بأن الحملة شملت جميع العملاء الذين قاموا بشراء سيارات كيا من الوكيل سواء نقداً او بالتقسيط.

وقد جرى السحب في معرض الشركة الكائن في شارع مكة بحضور ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتم بث السحب عبر قنوات كيا الأردن للتواصل الاجتماعي.

ومن الجدير بالذكر بأن الحملة تميّزت بالعديد من التسهيلات الميسرة والخدمات الاستثنائية والتي شملت البدء بدفع اول قسط بعد ٣ اشهر وتمويل يصل لغاية ١٠٠٪؜ من قيمة السيارة بالاضافة لتمويل على الهوية بنسبة ٧٠٪؜ مع دفعة اولى ٣٠٪؜ وذلك بالتعاون مع بنك الاسكان، كما وفرت كيا الاردن عقد صيانة مجاني للعملاء المستفيدين من الحملة.

وبهذه المناسبة، قال السيد محمد عليّان الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العربية للسيارات – كيا الأردن ” شكّل هذا العرض والذي امتد على فترة ثلاثة اشهر فرصة لمحبي علامة كيا في الاردن للاستفادة من تسهيلات وميزات وخدمات استثنائية” واكد عليّان عن اعتزاز كيا الأردن بعملائها وثقتهم بسيارات كيا والتي تتمتع بجودة استثنائية وقيمة عالية وأسعار منافسة واضاف بأن الشركة مستمرة في تقديم افضل العروض والخدمات بالإضافة الى الحملات الترويجية على مدار العام.