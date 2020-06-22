“كيا” تدشن حملة تقسيط “وفر.. وقع.. إنطلق” على جميع طرازاتها

عمان- أعلنت الشركة الوطنية العربية للسيارات- كيا الأردن، عن تدشينها حملة “وفّر. وقّع. انطلق” لتمويل شراء سيارات كيا من مختلف الطرازات وبمزايا غير مسبوقة.

ويأتي إطلاق هذه الحملة في أعقاب الظروف الاستثنائية التي يمر بها الأردن والعالم والناجمة عن تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)؛ حيث تهدف كيا الأردن من خلال هذه الحملة إلى تمكين الأردنيين من اقتناء سياراتهم المفضلة من كيا بتمويل ميسّر يصل لغاية 100 % بالإضافة إلى تمويل على الهوية بدون إثبات دخل بدفعة أولى 30 %.

وسيتمكن زبائن كيا الأردن خلال هذه الحملة من استلام سيارتهم والدفع بعد 3 أشهر، بالإضافة إلى عقد صيانة مجاني جنباً إلى جنب مع الخيارات التمويلية المتعددة للأقساط الشهرية التي تتناسب وقدرات المواطنين الشرائية؛ حيث تبدأ الأقساط الشهرية من: بيكانتو 110 د.أ، بيجاس 115 د.أ، سيراتو 160 د.أ، سبوتيج 199 د.أ، نيرو 215 د.أ وأوبتيما 230 د.أ مع تطبيق شروط وأحكام البنك للأقساط.

وأعرب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العربية للسيارات- كيا الأردن محمد عليّان، عن سعادته بإطلاق هذه الحملة، قائلاً: “تسعى كيا الأردن بصورة دائمة إلى تمكين محبي سيارات كيا من اقتناء سياراتهم المفضلة بتمويل ميسّر بدون أعباء مادية كبيرة، وخصوصاً في ظل هذه الظروف التي يعيشها الأردن والعالم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد”.

ومن الجدير بالذكر أن مركبات كيا موتورز تمتاز بجودتها الاستثنائية حسب دراسة JDPower للجودة؛ وبمحركاتها القوية والاقتصادية، فضلاً عن مواصفات الراحة والأمان وأنظمة الترفيه المتطورة، بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع الحاصلة على جوائز رضا العملاء لسنوات عديدة، مما يضمن حصول العملاء على تجربة استثنائية خلال عملية الشراء وخدمات ما بعد البيع على حد سواء.