“كيا” تفوز بست جوائز ضمن “سيارة العام” الروسية 2021

دبي- تم الإعلان في موسكو عن أسماء الفائزين بجوائز “سيارة العام” الروسية للعام 2021، والتي تعد من أرفع جوائز السيارات السنوية في روسيا. وحصلت كيا على الجائزة الكبرى في ست فئات، وذلك بعد تصويت شارك فيه الروس عبر الإنترنت.

وفازت سيارة “الكروس فان” كيا كرنفال، التي دخلت السوق الروسية مؤخراً، بجائزة فئة “الفان الصغيرة” (Minivans)، فيما فازت سيارتا كيا سورينتو وكيا K5 بجائزتي أفضل سيارة ضمن فئتي “سيارة الدفع الرباعي متوسطة الحجم” (Mid-size SUV) و”فئة الأعمال” (Business class)، كما تفوقت سيارة كيا سيلتوس على منافسيها للسنة الثانية على التوالي وفازت بجائزة فئة “سيارة الدفع الرباعي المدمجة” (Compact SUV)، فيما فازت سيارة الهاتشباك المدمجة بيكانتو بجائزة “أفضل سيارة للمدن” (Urban Car) للعام 2021، وهو الفوز السادس على التوالي من نوعه للسيارة. كما حصلت كيا للمرة الأولى في تاريخها في روسيا على لقب العلامة المفضلة في فئة السيارات واسعة الأسوق.

وقال ألكسندر ميغال، مدير عام “كيا” في روسيا ورابطة الدول المستقلة: “نحن فخورون جداً بتحقيق كيا هذا العام رقما قياسيا من جوائز “سيارة العام” الروسية، التي تعد من أهم منافسات السيارات في البلاد، فقد أصبحت سياراتنا الأفضل في فئاتها، ولكن الحصول على لقب العلامة المفضلة في فئة السيارات واسعة الأسواق تكريم استثنائي بالنسبة لنا، فقد كان هدفاً نسعى لتحقيقه بشغف لسنوات طويلة، لما فيه من رمزية للتكريم والثقة من العملاء الروس. لقد حققنا الكثير من النجاحات في روسيا، والمتطلبات الخاصة بأصحاب السيارات الروس أقوى بكثير من نظيرتها في الأسواق الأخرى نظراً للطرقات القاسية والظروف الجوية وتوقعات الناس هنا بأن تكون سياراتهم خير معين لهم في كل الأوقات. ما يعنيه هذا النجاح بالنسبة لنا هو أن ملايين العملاء في روسيا يرون أن سيارات كيا تلبي مختلف متطلباتهم، مع تجربة عملاء ممتازة لأصحابها، وهذا هو الهدف من كل عملنا في المحصلة”.

وتعد كيا أكثر علامات السيارات الأجنبية مبيعاً في روسيا لسبع سنوات على التوالي، حيث باعت أكثر من 200,000 سيارة سنوياً لثلاثة أعوام متتالية، ووصل عدد السيارات التي باعتها الشركة مؤخراً إلى مليوني سيارة منذ 2009، وهو العام الذي تم فيه تأسيس موزع محلي لسياراتها في البلاد.

وتعد سيارة كيا كرنفال، الفائزة بجائزة أفضل سيارة في فئة “الفان الصغيرة”، أحدث إضافات الشركة لمجموعة منتجاتها في السوق المحلية، وتم إنشاؤها ضمن مفهوم “كروس فان”، حيث تجمع سيارة كرنفال الجديدة بين مختلف ميزات سيارات الفان الصغيرة والكروس أوفر وفئة الأعمال، محتفظة بميزات أيقونية من إصداراتها السابقة، ومزودة بميزات تصميمية تتشاركها مع أحدث سيارات كيا الرياضية متعددة الأغراض. وسيارة كرنفال الجديدة كلياً مزودة ببعض الميزات التي تقدم للمرة الأولى في سيارات كيا، كما أن بعضها هي الأولى من نوعها في العالم.