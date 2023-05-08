كيا تهدف إلى رسم مسارٍ جديد لعصر المركبات المحددة بالبرمجيات SDV من خلال سيارة الدفع الرباعي الكهربائية المتميزة EV9

• تفتتح كيا آفاقاً جديدة مع سيارة الدفع الرباعي EV9 الرائدة، أول طراز من مجموعة هيونداي موتور التي تُقدم حسب الطلب ميزات عديدة وتحديثات البرامج الهوائية (OTA)

• تقود EV9 المسيرة تجاه عصرٍ جديد من المركبات المحددة بالبرمجيات (SDV) ذات أنظمة برمجية موحدة وتكنولوجيا تحكم متكاملة

• يتيح متجر Kia Connect الذي تم إطلاقه حديثاً للعملاء تحديث سيارتهم في أي وقت وأي مكان، إلى جانب ميزات أخرى مثل إمكانية التحكم بركن السيارة عن بُعد وشكل الإضاءة

• سيعمل متجر Kia Connect على توسيع نطاق خدماته تدريجياً ليشمل المنتجات الرقمية التي تتماشى مع أولويات العملاء والمستهلكين وذلك فيما يتعلق بالألعاب والترفيه والصوت

أعلنت شركة كيا اليوم، عن إطلاق تقنية المركبات المحددة بالبرمجيات (SDV) من خلال ميزات سيارة الدفع الرباعي EV9، التي تُقدم حسب الطلب ميزات عديدة وتحديثات البرامج الهوائية (OTA)، ما يسمح للعملاء بالشراء عن بُعد وتثبيت وظائف برمجية جديدة بناءاً على احتياجاتهم. وكانت كيا، التابعة لمجموعة هيونداي موتور، قد أطلقت مؤخراً سيارتها الرياضية الكهربائية الرائدة EV9، والتي تُعتبر أول نموذج من المجموعة، يُتيح باقة من الميزات والخدمات الرقمية التي يمكن الوصول إليها عبر متجر Kia Connect.

يسمح تصميم EV9 الكهربائي/الإلكتروني (E/E) القيام بتحديثات برامج OTA، ما يقدم للمستهلكين مرونة إضافية لإختيار الميزات التي يريدون تعزيزها. بالإضافة إلى التجارب المبتكرة، مثل تجربة القيادة على الطريق السريع (HDP)، التي توفر قيادة ذاتية مشروطة من المستوى الثالث، علاوةً على ذلك، سيتم بإستمرار وعند الطلب تقديم المزيد من الخدمات من خلال متجر Kia Connect، ما يوفر تجارب فردية ذات قيمة مضافة للعملاء من خلال تقنية SDV المتقدمة.

يمكن اعتبار خارطة الطريق المستقبلية لمجموعة هيونداي موتور لـتقنية المركبات المحددة بالبرمجيات SDV، التي سبق وتم الإعلان عنها في أكتوبر الماضي من خلال فعالية Unlock the Software Age، أنها سلطت الضوء على حرية الحركة الآمنة والمريحة التي توفرها البرمجيات. يمكن لهذه البرمجيات القابلة للتحديث الدفع بوظائف المركبات، والتي تضمن السلامة، الراحة، الاتصال، الأمان، وأداء القيادة، لتقديم تجارب مبتكرة للعملاء. ومن خلال تبني أحدث التقنيات، تزود كيا العملاء بتجارب فريدة، حديثة، تمهد الطريق لعصر جديد من التنقل.

من الممكن أن يختلف توافر تجربة القيادة على الطريق السريع HDP حسب السوق والطراز. كما تختلف الميزات التفصيلية لـ HDP بحسب المناطق وذلك بسبب القواعد والأنظمة المحلية. وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول HDP مع اقترابها من التوافر في السوق.

الطلب على تحديثات وخدمات برمجيات OTA يستهل عصر تقنية المركبات المحددة بالبرمجيات SDV

يُشكل إطلاق كيا، سيارة EV9 خطوة إلى الأمام في عصر تقنية المركبات المحددة بالبرمجيات SDV. ولعل أحد أبرز ميزات EV9 هي قدرتها ذات السعة الكبيرة على تحديث برنامج OTA. على عكس الطرز السابقة، تسمح قدرة تطوير برنامج OTA الخاص في سيارة EV9 بتحديث ليس فقط العناصر الأساسية للمركبة، ولكن أيضاً ميزات الراحة الخاصة بها، ما يسمح لـ EV9 بالتمتع بخيارات لا نهاية لها كشكل من أشكال الـ SDV.

مع القدرة الواسعة النطاق لتحديث برنامج OTA، يمكن الآن إضافة أو تطوير مختلف الوظائف والخصائص الملائمة دون الحاجة إلى أجهزة اتصال منفصلة عن المركبة. يمكن ذلك من خلال الاتصال اللاسلكي بين الخادم السحابي والمركبة، ما يتيح للعملاء التحكم بتحديث البرمجيات، من دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة.

تندمج وحدات مراقبة المركبات في أربعة مجالات وظيفية، تعتمد على بنية تحتية مركزية، وتتماشى مع استراتيجية فريق SDV الخاصة. وقد أدت عملية الإندماج هذه إلى تخفيض كبير في عدد وحدات التحكم، ما سمح بتقديم أُسس تكنولوجية متينة لفعالية عمل المركبات وتحسين أدائها.

متجر Kia Connect يتيح للسائق العديد من الميزات لتسهيل ﺇعطاء الأوامر أثناء القيادة سواءً كان داخل السيارة أم خارجها

حققت كيا خطوة الى الأمام، في إطار رؤيتها المتمثلة بتحقيق تجربة جديدة للتواصل بين المركبة والسائق. حيث أعلنت الشركة مؤخراً عن تقديم أوّل خدمة عند الطلب من مجموعة هيونداي موتور، مع سيارة كيا EV9 ، والتي ستكون متاحة للعملاء من خلال متجر Kia Connect الإلكتروني.

وعملت شركة كيا، على تطوير نظام الترفيه في سياراتها لتصل إلى أحدث إنتاجاتها من خلال متجر Kia Connect الذي يقدم على سبيل المثال، الأنظمة الذكية المساعدة في وقوف السيارات عن بُعد Remote Smart Parking Assist 2 ، والتي تمكن السائقين من ركن سياراتهم والخروج منها عن بُعد.

كما ويقدم متجر Kia Connect ميزة تسمى نمط الإضاءة Lighting Pattern، والتي توفر خمسة أوضاع عرض مختلفة لمجموعتين من المصابيح المكعبة الصغيرة المثبتة على مقدمة السيارة الرباعية الدفع الكهربائيّة. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع استراتيجية عملاقة صناعة السيارات الكورية بتوفير مجموعة واسعة من الميزات عالية التقنية في المستقبل.

لعل ما يبحث عنه العملاء هذه الأيام هو الحرية والمرونة غير المسبوقة دون التقيد بقيود مواصفات الشراء الأولية، ومن حسن الحظ أن متجر Kia Connect يعمل على توفير حرية اختيار وتصفح وشراء الميزات التي يرغبون في الحصول عليها بسهولة، وفي أي وقت ومن أي مكان عبر التطبيق الالكتروني.

وتواصل كيا، ثاني أكبر منتج للسيارات في كوريا الجنوبية مسيرتها نحو توسيع خيارات العملاء وتوفير منتجات للاستخدام مدى الحياة. وتتضح مهمّة الشّركة من خلال تركيزها على تلبية الاحتياجات الفريدة لقاعدة عملائها المتنوعة، بما في ذلك أولئك الذين يختارون تأجير، استئجار أو بيع السيارات المستعملة. وتكرًس الشركة كافة الجهود لتطوير خدمات حسب الطلب مخصصة لأنماط الحياة الفردية وتمكين العملاء من تخصيص منتجاتهم بشكل مباشر، بهدف منحهم تجربة قيادة فريدة من نوعها.

مجموعة هيونداي موتور تدفع باستمرار حدود تخصيص المركبات بهدف الاستفادة من التقدم التكنولوجي بالشكل الأمثل

تكرس مجموعة هيونداي موتور، جهودها للتطوير المستمر لأحدث تقنيات التنقل. وتحقيقاً لهذه الغاية، شرعت العلامة التجارية في اتخاذ ﺇجراءات متعددة لإنشاء منتجات وخدمات تمكّن العملاء من التعبير عن فرديتهم وتعزيز خيارات الترفيه الخاصة بهم.

تتضمن هذه الميزات، الخدمات المتعلقة بالترفيه مثل الأفلام والألعاب ومؤتمرات الفيديو، والتي تعد ذات صلة كبيرة في سياق التنقل كمساحة للمعيشة. واستجابةً للاتجاه نحو التخصيص، تخطط المجموعة أيضاً لمواصلة تطوير المنتجات والخدمات التي تسمح للعملاء بالتعبير عن فرديتهم من خلال شاشات العرض والصوت والإضاءة والوسائل الأخرى.

وتواصل مجموعة هيونداي موتور، في تكريس جهودها لاستكشاف طرق جديدة للإرتقاء بمستوى تجربة التنقل لعملائها. ومع ﺇصدار سيارة كيا EV9، تهدف مجموعة هيونداي موتور إلى تسريع جهودها لتحقيق استراتيجيّتها العالميّة الجديدة، المتمثلة في تحويل جميع المركبات إلى مركبات محددة بالبرمجيات وتعزيز التقنيات المرتبطة بها، بهدف توفير تجارب تنقل لا مثيل لها لعملائها، مدعومة من العلامات التجارية الشقيقة هيونداي وجينيسيس.