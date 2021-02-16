كيا سونيت تصل إلى صالات الشرق الأوسط وأفريقيا

دبي– وصلت سيارة سونيت الرياضية الخاصة بالمدن إلى أسواق مختارة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتم تصميم هذه السيارة لتكون بارزة ولا تنسى بشكل دائم، وتضعها ميزاتها الرياضية الأساسية في موقع مميز ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض المدمجة (Compact SUV)، وبإمكان زبائن كيا الآن زيارة وكلائها عبر الإنترنت أو شخصيا لمعرفة المزيد عن السيارة الجديدة وحجز تجربة قيادة.

وإلى جانب الخيارات العديدة بالنسبة لمجموعات نقل الحركة، تأتي سيارة سونيت الجديدة بميزاتها المبهرة ضمن تصميم خارجي عصري، وتعد سيارة سونيت أحدث الإضافات لعائلة سيارات كيا الرياضية متعددة الأغراض الفائزة بالعديد من الجوائز. وتتميز سونيت الجديدة بحضورها الديناميكي وهيكلها المدمج المفعم بالثقة، بما فيه من تشكيل محدّث للشبك الأمامي المعروف باسم “أنف النمر” من كيا، وأضواء التشغيل النهارية ذات التصميم الشبيه بنبض القلب، واللوح المضاد للانزلاق الأنيق في الأسفل.

وكشفت كيا للمرة الأولى عن المفهوم التصميمي لسيارة سونيت في دلهي في الهند خلال معرض دلهي للسيارات 2020، وخلال عام واحد حوّلت كيا هذا المفهوم إلى واقع، وقربت زبائنا أكثر إلى المستقبل. وتحمل سيارة سونيت الجديدة كليا شخصية كيا المميزة بالتصاميم المؤثرة مع المظهر الفاخر، ما يضمن حضورا مهيبا على الطرقات. وتتميز سيارة سونيت بعدد من الميزات هي الأولى من نوعها في فئتها توفر تجربة قيادة مثالية لعملائها، إلى جانب ضمان الراحة والملاءمة والأمان، فهي مجهزة بأكبر شاشة لمس عالية الدقة في هذه الفئة من السيارات بقياس 10.25 بوصة (26.03 سم) مزودة بنظام ملاحة وتحديثات حركة السير المباشرة، كما تأتي سيارة سونيت مزودة بالعديد من الميزات الذكية الأخرى، مثل تشغيل المحرك عن بعد، مع وضعيات متعددة للقيادة وقوة الجر والتحكم بالاحتكاك للطرازات الأوتوماتيكية.

سيارة سونيت مصممة على أساس السائق، وذلك من خلال واجهة نظام المعلومات والترفيه والعدادات حسنة التنظيم وسهلة الاستخدام، وأخذت سونيت في عين الاعتبار عند إنتاجها تجربة المستخدم النهائي، حيث تأتي مزودة بنظام صوت فاخر من “بوز” (BOSE) مؤلف من سبعة مكبرات صوت مع مضخم صوت، والشحن اللاسلكي للهواتف الذكية مع آلية التبريد، وإضاءة LED المتزامنة مع الصوت، ومنقي الهواء الذكي المزود بالحماية من الفيروسات، وتحتوي هذه السيارة على ميزات مفيدة في كل جزء من مقصورتها المريحة.

وقال ياسر شابسوغ، المدير التنفيذي لعمليات شركة “كيا موتورز” في الشرق الأوسط وأفريقيا: “رؤية كيا مستلهمة من زبائننا الشباب المفعمين بالحيوية، والذين يبحثون عن المزيد من البساطة والسلاسة في حياتهم. سيارة سونيت توفر ميزات لا تتوفر في السيارات الأخرى ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض المدمجة، وتأتي مزودة بميزات وتقنيات هي الأولى من نوعها. لذلك سيجد زبائننا في الشرق الأوسط وأفريقيا في سيارة سونيت رفيق الدرب الذكي المثالي لمختلف احتياجاتهم”.

وتأتي سيارة سونيت مزودة بعدة خيارات لمجموعة نقل الحركة، يمكن تخصيصها بما يلائم متطلبات كل سائق. ويتوفر خياران من محركات البنزين – محرك “سمارت ستريم” (Smartstream) رباعي الأسطوانات بسعة 1.2 لتر ومحرك الحقن المباشر بالشحن الطوربيني (T-GDi) بسعة 1.0 لتر – إلى جانب محرك الديزل مع الحقن المباشر بالوصلة المشتركة (CRDi) بسعة 1.5 لتر، مع خمس خيارات لناحية ناقل السرعة، تتضمن ناقل السرعة اليدوي بخمس وست سرعات، وناقل السرعة الأوتوماتيكي DCT سهل الاستخدام بسبع سرعات وناقل السرعة الأوتوماتيكي بست سرعات، إلى جانب ناقل سرعة “سمارت ستريم” اليدوي الذكي (iMT) الجديد، والذي يضمن قيادة خالية من الإرهاق بفضل غياب دواسة القابض. وللمرة الأولى في هذه الفئة من السيارات، تتوفر سيارة سونيت ذات محرك الديزل بسعة 1.5 لتر بناقل سرعة أوتوماتيكي سداسي السرعات.