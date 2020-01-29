شركات وأعمال

“كيدزانيا” تحتفل بمرور 10 سنوات على إطلاقها كوجهةٍ رائدةٍ للترفيه العائلي

منذ ساعة واحدة
"كيدزانيا" تحتفل بمرور 10 سنوات على إطلاقها كوجهةٍ رائدةٍ للترفيه العائلي

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

دبي- احتفلت “كيدزانيا” في دبي مول، الوجهة المفضلة للترفيه العائلي التعليمي والتفاعلي في دبي، هذا الأسبوع بالذكرى العاشرة لتأسيسها ونجاحها بإضفاء ذكريات سعيدة لا تنسى لزوّارها ومحبيها.
وفي إطار احتفالها بهذا الحدث المهم، نظّمت “كيدزانيا” فعالية مميزة في دبي مول يوم الخميس 23 يناير، استضافت خلالها مجموعة من الأطفال والعائلات من جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.
وأتيحت الفرصة للضيوف خلال اليوم للفوز بالعديد من الجوائز، من خلال المشاركة في مسابقة لعرض لحظاتهم المفضّلة على مر السنوات الماضية على منصة “إنستغرام” باستخدام الوسم (KidZaniaDxb10#). كما تضمّنت الاحتفالية عدة أنشطة ترفيهية ومسلية للأطفال والعائلات، بما في ذلك تقطيع الكيك والجولة الاستعراضية داخل دبي مول.
وقد كانت هنالك العديد من الفرص المميّزة للأطفال والآباء للاستمتاع بالأنشطة، حيث شهدت الفعاليّة استعراضا طاف أرجاء دبي مول بواسطة حرّاس الحقوق في كيدزانيا. وحيث أن أعياد الميلاد لا تكتمل إلا بحضور الكيك وتقطيعه،

مقالات ذات صلة

“فيلادلفيا” تحصل على المرتبة الأولى في تصنيف ويبومتريكس العالمي لتقييم الجامعات

منذ ساعة واحدة

Huawei FreeBuds 3 وHuawei WATCH GT 2 تفوزان بجائزتين

منذ ساعة واحدة

“سامسونج ” تختار 25 فريقا للتأهل للمرحلة الثانية من مسابقة “Solve for Tomorrow”

منذ ساعة واحدة

اليابان تسلم المعدات الطبية إلى العون الطبي للفلسطينيين

منذ ساعة واحدة

السوق مغلق المؤشر 1868.00 0.02%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock