“كيدزانيا” تحتفل بمرور 10 سنوات على إطلاقها كوجهةٍ رائدةٍ للترفيه العائلي

دبي- احتفلت “كيدزانيا” في دبي مول، الوجهة المفضلة للترفيه العائلي التعليمي والتفاعلي في دبي، هذا الأسبوع بالذكرى العاشرة لتأسيسها ونجاحها بإضفاء ذكريات سعيدة لا تنسى لزوّارها ومحبيها.

وفي إطار احتفالها بهذا الحدث المهم، نظّمت “كيدزانيا” فعالية مميزة في دبي مول يوم الخميس 23 يناير، استضافت خلالها مجموعة من الأطفال والعائلات من جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

وأتيحت الفرصة للضيوف خلال اليوم للفوز بالعديد من الجوائز، من خلال المشاركة في مسابقة لعرض لحظاتهم المفضّلة على مر السنوات الماضية على منصة “إنستغرام” باستخدام الوسم (KidZaniaDxb10#). كما تضمّنت الاحتفالية عدة أنشطة ترفيهية ومسلية للأطفال والعائلات، بما في ذلك تقطيع الكيك والجولة الاستعراضية داخل دبي مول.

وقد كانت هنالك العديد من الفرص المميّزة للأطفال والآباء للاستمتاع بالأنشطة، حيث شهدت الفعاليّة استعراضا طاف أرجاء دبي مول بواسطة حرّاس الحقوق في كيدزانيا. وحيث أن أعياد الميلاد لا تكتمل إلا بحضور الكيك وتقطيعه،