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كيروش: كرة القدم فقدت التحكم بمصيرها “في لمح البصر”

منذ 18 دقيقة

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بوجوتا – قال البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب كولومبيا، إن كرة القدم فقدت التحكم بمصيرها “في لمح البصر” بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم، ولهذا فهي “تواجه تحديا كبيرا للنضج والمرونة” يجبرها على التصرف بشكل أكثر “ابتكارا وتضامنا”.

وأوضح المدرب البرتغالي الكبير في عمود رأي نشره الاتحاد الكولومبي لكرة القدم: “في لمحة بصر، كرة القدم فقدت التحكم في مصيرها، وفي آليات النجاح الخاصة بها، وباتت رهينة للصحة وللاقتصاد، مع هامش بسيط للخطأ وللمناورة، كرة القدم باتت تواجه تحديا كبيرا للنضج والمرونة”.

وأضاف صاحب الـ67 عاما: “الفوضى الناتجة تتطلب تضحيات عظيمة من الجميع، فضلا عن قرارات استثنائية صعبة وشجاعة، تسمح بعودة سلطة اتخاذ القرار، وإنقاذ البطولات والأندية في المقام الأول”.

وأكد المدرب السابق لمنتخب إيران أن كرة القدم يجب أن تفكر بطريقة جديدة ومختلفة، وأكثر ابتكارا وتضمنا وشمولية، مشيرا: “لهذا أعتقد أنه مخطئ من يظن ويتصرف بقناعة أن كل هذا سينتهي قريبا، وسيكون ممكنا، أنه في أحد هذه الأيام، سيشعل أحد الضوء، وبخطوة سحرية، سيضاء كل شيء، وكأن شيئا لم يحدث”.

وكان الاتحاد الكولومبي قد أعلن في 15 أبريل (نيسان) الماضي أن كيروش قر تخفيض عقده إزاء الوضع الصعب الذي تمر به البلاد بسبب جائحة كورونا.

وتولى المدرب الأسبق لمنتخب البرتغال القيادة الفنية لـ”لوس كافيتيروس” في فبراير/شباط 2019، ومنذ تلك اللحظة تعهد “بالحفاظ على إرث وسمعة” الكرة في البلد اللاتيني. (إفي)

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