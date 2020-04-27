كيريوس يتلقى هدية “ملغومة” في عيد ميلاده

باريس – تلقى الاسترالي نيك كيريوس هدية “ملغومة” في عيد ميلاده الخامس والعشرين من شريكه في مباريات الزوجي في كرة المضرب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

وبث تسيتسيباس المصنف سادسا عالميا صورة له يحمل فيها لافتة كتب عليها رقم هاتف كيريوس وعبارة “اتصلوا بي”.

واثارت العبارة الحماس في نفوس انصار الكرة الصفراء فسارعوا الى الاتصال بالرقم ظنا منهم بانه لتسيتسيباس قبل ان يكتشفوا بان رقم الهاتف يعود الى كيريوس.

وتأكد هذا الامر عندما قام كيريوس بالرد على تسيتسيباس بالقول “انت ابله حقا” مرفقا عبارته برموز ضاحكة قبل ان يضيف “الرجاء التوقف عن الاتصال بي!!!”.

وقال معلق آخر على مزاح تسيتسيباس “يتعين على احدهم شراء رقم هاتف جديد، هل كان سعيدا بهديتك في عيد ميلاده؟”.

وكان كيريوس نشر شريط فيديو له محتفلا بعيد ميلاده الخامس والعشرين الاثنين مرفقا بعبارة “25، الشعور رائع”.