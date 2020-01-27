كيريوس يكرم كوبي براينت ونادال وموجوروزا ينعيانه – فيديو

ملبورن (أستراليا) – عبّر لاعبو التنس الأسترالي نيك كيريوس والإسبانيان رافائيل نادال وجاربيني موجوروزا الاثنين عن حزنهم لوفاة أسطورة كرة السلة الأمريكي سابقا ونجم لوس أنجلوس ليكرز، كوبي براينت، الذي لقى مصرعه في حادث تحطم مروحية بمدينة كالاباساس، بالقرب من لوس آنجليس (كاليفورنيا).

Aussie tennis star Nick Kyrgios has shared an emotional tribute to NBA legend Kobe Bryant prior to his fourth-round Australian Open clash with Rafael Nadal. #9Newshttps://t.co/YaLGvlv2PW — Nine News Melbourne (@9NewsMelb) January 27, 2020

ودخل كيريوس ملعب (رود لافر) مرتديا القميص رقم “8” لفريق لوس أنجلوس ليكرز تكريما للاعب الراحل، وذلك قبيل مواجهة الإسباني رافائيل نادال في الدور ثمن النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

I woke up this morning with the horrible news of the tragic death of one of the greatest sportsman in the world. Kobe Bryant, his daughter Gianna and other passengers. My condolences to his wife and families. I am in shock. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 27, 2020

ولم يتمكن اللاعب الأسترالي العاشق لكرة السلة -وبالتحديد الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين- من حبس دموعه بعدما هتفت له الجماهير وحيّته على هذه اللافتة الطيبة منه.

ومن جانبه أبدى نادال على شبكات التواصل الاجتماعي صدمته عقب علمه بنبأ وفاة براينت، قائلا: “استيقظت هذا الصباح على الخبر المفزع للوفاة المأساوية لأحد أعظم الرياضيين في العالم. كوبي براينت وابنته وراكبان آخران. أخلص التعازي لزوجته وأسرته. إنني في حالة صدمة”.

من جانبها، قالت موجوروزا أن كوبي كان شخصا “ودودا للغاية” ومشجعا كبيرا لرياضة التنس.

وأضافت “لقد كان مشجعا للتنس ويتحدث الإسبانية أيضا، وكان يتابع حسابي ويعلم الكثير عني وفوجئت بهذا الأمر لأنه أسطورة”.

وأكدت اللاعبة أنها ظلت مصدومة عقب علمها بالحادث الذي راح ضحيته 8 أشخاص وكان من بينهم أيضا ابنة اللاعب جيانا (13 عاما).

ويعد براينت أحد أساطير فريق لوس أنجلوس ليكرز وكرة السلة بشكل عام، بالنظر للأرقام القياسية التي حققها على مدار مسيرة ذهبية استمرت نحو 20 عاما، كما أنه توج مع المنتخب الأمريكي بذهبيتي أوليمبياد بكين 2008 ولندن 2012. – (إفي).