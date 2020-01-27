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كيريوس يكرم كوبي براينت ونادال وموجوروزا ينعيانه – فيديو

منذ 28 دقيقة
لاعبو التنس الأسترالي نيك كيريوس

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  1. ملبورن (أستراليا) – عبّر لاعبو التنس الأسترالي نيك كيريوس والإسبانيان رافائيل نادال وجاربيني موجوروزا الاثنين عن حزنهم لوفاة أسطورة كرة السلة الأمريكي سابقا ونجم لوس أنجلوس ليكرز، كوبي براينت، الذي لقى مصرعه في حادث تحطم مروحية بمدينة كالاباساس، بالقرب من لوس آنجليس (كاليفورنيا).

ودخل كيريوس ملعب (رود لافر) مرتديا القميص رقم “8” لفريق لوس أنجلوس ليكرز تكريما للاعب الراحل، وذلك قبيل مواجهة الإسباني رافائيل نادال في الدور ثمن النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

ولم يتمكن اللاعب الأسترالي العاشق لكرة السلة -وبالتحديد الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين- من حبس دموعه بعدما هتفت له الجماهير وحيّته على هذه اللافتة الطيبة منه.

ومن جانبه أبدى نادال على شبكات التواصل الاجتماعي صدمته عقب علمه بنبأ وفاة براينت، قائلا: “استيقظت هذا الصباح على الخبر المفزع للوفاة المأساوية لأحد أعظم الرياضيين في العالم. كوبي براينت وابنته وراكبان آخران. أخلص التعازي لزوجته وأسرته. إنني في حالة صدمة”.

من جانبها، قالت موجوروزا أن كوبي كان شخصا “ودودا للغاية” ومشجعا كبيرا لرياضة التنس.

وأضافت “لقد كان مشجعا للتنس ويتحدث الإسبانية أيضا، وكان يتابع حسابي ويعلم الكثير عني وفوجئت بهذا الأمر لأنه أسطورة”.

وأكدت اللاعبة أنها ظلت مصدومة عقب علمها بالحادث الذي راح ضحيته 8 أشخاص وكان من بينهم أيضا ابنة اللاعب جيانا (13 عاما).

ويعد براينت أحد أساطير فريق لوس أنجلوس ليكرز وكرة السلة بشكل عام، بالنظر للأرقام القياسية التي حققها على مدار مسيرة ذهبية استمرت نحو 20 عاما، كما أنه توج مع المنتخب الأمريكي بذهبيتي أوليمبياد بكين 2008 ولندن 2012. – (إفي).

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