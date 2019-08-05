كيريوس يُحرز لقبه السادس بدورة واشنطن

واشنطن – احرز الأسترالي نيك كيريوس لقب بطل دورة واشنطن لكرة المضرب بفوزه الصعب على الروسي دانييل مدفيديف 7-6 (8-6) و7-6 (7-4) في المباراة النهائية، واللقب هو السادس لكيريوس في مسيرته والثاني منذ مطلع العام الحالي، بعد تتويجه في دورة أكابولكو المكسيكية في آذار (مارس) الماضي.

ونجح كيريوس – الذي كان تغلب على مدفيديف أيضا في أول مواجهة بينهما في دورة روما في أيار (مايو) الماضي – في 18 ارسالا نظيفا من دون ان يرتكب اي خطأ مزدوج في ارسالاته طوال المباراة، ليحسمها في 94 دقيقة على الرغم من معاناته من أوجاع في الظهر.

وبفضل هذا التتويج، سيصعد كيريوس من المركز الـ52 الى السابع والعشرين في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، وقال كيريوس: “لقد عشت أحد أفضل الاسابيع في حياتي. لقد حققت تطورا كبيرا”. (أ ف ب)