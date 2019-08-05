كيريوس يُحرز لقبه السادس بدورة واشنطن

واشنطن – احرز الأسترالي نيك كيريوس لقب بطل دورة واشنطن لكرة المضرب بفوزه الصعب على الروسي دانييل مدفيديف 7-6 (8-6) و7-6 (7-4) في المباراة النهائية، واللقب هو السادس لكيريوس في مسيرته والثاني منذ مطلع العام الحالي، بعد تتويجه في دورة أكابولكو المكسيكية في آذار (مارس) الماضي.
ونجح كيريوس – الذي كان تغلب على مدفيديف أيضا في أول مواجهة بينهما في دورة روما في أيار (مايو) الماضي – في 18 ارسالا نظيفا من دون ان يرتكب اي خطأ مزدوج في ارسالاته طوال المباراة، ليحسمها في 94 دقيقة على الرغم من معاناته من أوجاع في الظهر.
The #CO19 fans should start charging consulting fees! 😂
🎥: @TennisTV | @NickKyrgios pic.twitter.com/AJGhvuDbHy
— ATP Tour (@ATP_Tour) August 4, 2019
وبفضل هذا التتويج، سيصعد كيريوس من المركز الـ52 الى السابع والعشرين في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، وقال كيريوس: “لقد عشت أحد أفضل الاسابيع في حياتي. لقد حققت تطورا كبيرا”. (أ ف ب)