كيز تعود الى نادي العشر الاوليات وأوساكا تحتفظ بصدارة تصنيف المحترفات

باريس – عادت الاميركية ماديسون كيز الى نادي العشر الاوليات في تصنيف لاعبات كرة المضرب المحترفات الصادر الاثنين بعد فوزها بلقب دورة سينسيناتي الاميركية، إحدى دورات البريمير الخمس، فيما حافظت اليابانية ناومي أوساكا على الصدارة رغم انسحابها من الدور ربع النهائي للدورة الاميركية بداعي اصابة في الركبة.

وحققت كيز (24 عاما) لقبها الخامس في مسيرتها الاحترافية على حساب الروسية سفتلانا كوزنيتسوفا بمجموعتين 7-5 و7-6 (7-5) لتتقدم 8 مراكز الى المرتبة العاشرة للمرة الاولى منذ 25 حزيران (يونيو) 2018.

How did @madison_keys even get to this?

😍#CincyTennis pic.twitter.com/uuIcvsE3TI

— WTA (@WTA) August 18, 2019