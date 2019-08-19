كيز تعود الى نادي العشر الاوليات وأوساكا تحتفظ بصدارة تصنيف المحترفات

باريس – عادت الاميركية ماديسون كيز الى نادي العشر الاوليات في تصنيف لاعبات كرة المضرب المحترفات الصادر الاثنين بعد فوزها بلقب دورة سينسيناتي الاميركية، إحدى دورات البريمير الخمس، فيما حافظت اليابانية ناومي أوساكا على الصدارة رغم انسحابها من الدور ربع النهائي للدورة الاميركية بداعي اصابة في الركبة.

وحققت كيز (24 عاما) لقبها الخامس في مسيرتها الاحترافية على حساب الروسية سفتلانا كوزنيتسوفا بمجموعتين 7-5 و7-6 (7-5) لتتقدم 8 مراكز الى المرتبة العاشرة للمرة الاولى منذ 25 حزيران (يونيو) 2018.

وتجد أوساكا (21 عامًا) التي استعادت صدارة التصنيف في 12 آب (أغسطس) الحالي بعد أن خسرتها لما يقارب الشهر ونصف الشهر لصالح الاسترالية آشلي بارتي، نفسها في موقع جيد قبل أسبوع على انطلاق حملة الدفاع عن لقبها في بطولة أميركا الكبرى “فلاشينغ ميدوز”، رابعة البطولات الاربع الكبرى.

وكانت أوساكا – حاملة لقب بطولة استراليا المفتوحة – مهددة بخسارة الصدارة لصالح بارتي حاملة لقب بطولة فرنسا المفتوحة 2019، لو نجحت الاخيرة في الفوز بلقب سينسيناتي، الا انها خرجت من الدور نصف النهائي على يد اللاعبة كوزنيتسوفا.

في ما يأتي ترتيب العشر الأوليات:

1- اليابانية ناومي أوساكا 6606 نقطة

2- الأسترالية آشلي بارتي 6501

3- التشيكية كارولينا بليسكوفا 6315

4- الرومانية سيمونا هاليب 4743

5- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 4492

6- التشيكية بترا كفيتوفا 4485

7- الهولندية كيكي برتنز 4325

8- الأميركية سيرينا ويليامس 3935

9- البيلاروسية أرينا سابالينكا 3320

10- الأميركية ماديسون كيز 3267 (أ ف ب)