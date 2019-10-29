كيفن دورانت يتمنى الاعتزال في برشلونة

برشلونة – أقر نجم كرة السلة الأميركية، كيفن دورانت، برغبته في خوض آخر عام له باللعبة في صفوف برشلونة.

وقال دورانت – الذي توج مرتين بلقب دوري كرة السلة الأميريكي للمحترفين مع جولدن ستاتس ويلعب حاليا في صفوف بروكلين نتس – في مقابلة أنه يتمنى اللعب في “الجانب الآخر من الأطلسي” وذلك في عامه الأخير مع اللعبة.

Kevin Durant says he would like to play his last year in EuroLeague with Barcelonahttps://t.co/Z4HJZKWFCC — Sportando (@Sportando) October 28, 2019

وتحدث في مقابلة مع شبكة (Report Bleacher) الثلاثاء: “أتمنى اللعب في برشلونة، فهذا ثاني أقوى دوري في العالم والمباريات هناك ممتعة للغاية. كما أن مباريات اليورو ليج تبدو جذابة للغاية”.

وتابع اللاعب صاحب الـ31 عاما والذي يتعافى من قطع في وتر أكيليس منذ خامس مباراة في نهائي العام الماضي: “أقول هذا وأنا على أريكة منزلي، وأشاهد التلفاز وأحلم، لا أعلم إذا كان هذا حقا سيحدث أم لا لكن سيكون من الرائع تجربة الأمر”. (إفي)