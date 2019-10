كيفن دورانت يتمنى الاعتزال في برشلونة

برشلونة – أقر نجم كرة السلة الأميركية، كيفن دورانت، برغبته في خوض آخر عام له باللعبة في صفوف برشلونة.

وقال دورانت – الذي توج مرتين بلقب دوري كرة السلة الأميريكي للمحترفين مع جولدن ستاتس ويلعب حاليا في صفوف بروكلين نتس – في مقابلة أنه يتمنى اللعب في “الجانب الآخر من الأطلسي” وذلك في عامه الأخير مع اللعبة.

Kevin Durant says he would like to play his last year in EuroLeague with Barcelonahttps://t.co/Z4HJZKWFCC

