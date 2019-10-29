آخر الأخبار الرياضةالرياضةكرة السلة

كيفن دورانت يتمنى الاعتزال في برشلونة

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

برشلونة – أقر نجم كرة السلة الأميركية، كيفن دورانت، برغبته في خوض آخر عام له باللعبة في صفوف برشلونة.

وقال دورانت – الذي توج مرتين بلقب دوري كرة السلة الأميريكي للمحترفين مع جولدن ستاتس ويلعب حاليا في صفوف بروكلين نتس – في مقابلة أنه يتمنى اللعب في “الجانب الآخر من الأطلسي” وذلك في عامه الأخير مع اللعبة.

وتحدث في مقابلة مع شبكة (Report Bleacher) الثلاثاء: “أتمنى اللعب في برشلونة، فهذا ثاني أقوى دوري في العالم والمباريات هناك ممتعة للغاية. كما أن مباريات اليورو ليج تبدو جذابة للغاية”.

وتابع اللاعب صاحب الـ31 عاما والذي يتعافى من قطع في وتر أكيليس منذ خامس مباراة في نهائي العام الماضي: “أقول هذا وأنا على أريكة منزلي، وأشاهد التلفاز وأحلم، لا أعلم إذا كان هذا حقا سيحدث أم لا لكن سيكون من الرائع تجربة الأمر”. (إفي)

الوسوم

مقالات ذات صلة

منتخب كرة الشباب يتدريب في قطر استعداداً للتصفيات الآسيوية

منذ 3 ساعات

تغريدات .. هيرنانديز يدعم زوله ونيمار يشارك في حملة دعائية

منذ 3 ساعات

تقارير.. غاريث بيل يقرر الرحيل عن ريال مدريد

منذ 3 ساعات

خسائر ميلان ترتفع إلى 146 مليون يورو

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock